В Новосибирской области пресекли работу крупной нарколаборатории

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В Новосибирской области полицейские пресекли работу крупной нарколаборатории.
В Новосибирской области пресекли работу крупной нарколаборатории
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на «МВД Медиа».

Задержан житель Красноярского края.

«Установлено, что злоумышленник прибыл на территорию Новосибирской области и арендовал дом в Мошковском районе. Затем он приобрёл оборудование и ингредиенты, необходимые для изготовления мефедрона, и наладил его производство в одной из надворных построек с целью дальнейшего сбыта», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники нашли лабораторное оборудование, прекурсоры, химический реактор. Изъято более 30 кг запрещённых веществ.

Заведено уголовное дело. Предварительное расследование продолжается. Задержанный взят под стражу, передаёт ОТР.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в суд передано дело жителя Первоуральска, который в составе ОПГ занимался распространением наркотиков.

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