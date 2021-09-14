В Свердловской области в суд передано дело участника ОПГ, распространявшего наркотики
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
«Обвиняемый в составе организованной группы выполнял функции оптового закладчика наркотиков в тайники», — рассказали в ведомстве.
Продажи осуществлялись неустановленным лицом через интернет-магазин.
Мужчину задержали в феврале 2021 года. У него изъяли более 900 граммов наркотических средств. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Как ранее передавал телеканал НТВ, в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.