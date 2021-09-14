В Свердловской области в суд передано дело участника ОПГ, распространявшего наркотики

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В Свердловской области в суд передано дело жителя Первоуральска, который в составе ОПГ занимался распространением наркотиков.
В Свердловской области в суд передано дело участника ОПГ, распространявшего наркотики
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

«Обвиняемый в составе организованной группы выполнял функции оптового закладчика наркотиков в тайники», — рассказали в ведомстве.

Продажи осуществлялись неустановленным лицом через интернет-магазин.

Мужчину задержали в феврале 2021 года. У него изъяли более 900 граммов наркотических средств. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как ранее передавал телеканал НТВ, в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.

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