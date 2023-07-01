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Ян отказался от боя с Верой, поскольку не успел полностью залечить травму

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, почему отказался проводить поединок с эквадорцем Марлоном Верой.
Ян отказался от боя с Верой, поскольку не успел полностью залечить травму
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я не готов сейчас выступать. У меня были определённые травмы, на которые требуется больше времени для восстановления», — заявил Ян журналистам.

Он подчеркнул, что «на таком коротком уведомлении, когда не тренируешься четыре месяца, бессмысленно выходить на поединок».

«Я сейчас перезагружусь и вернусь дальше», — заключил Ян.

Вера 30 июня вызвал на поединок Яна после того, как от схватки с эквадорцем из-за травмы отказался американец Генри Сехудо. 

На счету Яна 16 побед и пять поражений. 30-летний россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. У эквадорца 21 победа и восемь поражений.

Ранее Ян сообщил, что может провести следующий бой в конце 2023 года.

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