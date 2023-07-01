Ян отказался от боя с Верой, поскольку не успел полностью залечить травму
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«Я не готов сейчас выступать. У меня были определённые травмы, на которые требуется больше времени для восстановления», — заявил Ян журналистам.
Он подчеркнул, что «на таком коротком уведомлении, когда не тренируешься четыре месяца, бессмысленно выходить на поединок».
«Я сейчас перезагружусь и вернусь дальше», — заключил Ян.
Вера 30 июня вызвал на поединок Яна после того, как от схватки с эквадорцем из-за травмы отказался американец Генри Сехудо.
На счету Яна 16 побед и пять поражений. 30-летний россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. У эквадорца 21 победа и восемь поражений.
Ранее Ян сообщил, что может провести следующий бой в конце 2023 года.