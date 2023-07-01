Ян сообщил, что может провести следующий бой в конце 2023 года
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Сейчас всё нормально со здоровьем. Думаю, в конце года проведу бой. Пока нет понимания с кем. Переговоров не было», — заявил Ян журналистам.
Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений в ММА.
Саят Абдрахманов, менеджер Яна, дал понять, что вариант проведения поединка с эквадорцем Марлоном Верой не рассматривается.