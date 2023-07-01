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Штырков: подумываю подписаться в UFC, посидеть на антидопинговом тестировании

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Топовый российский боец ММА Иван Штырков рассказал о желании подписать контракт с американским промоушеном UFC.
Штырков: подумываю подписаться в UFC, посидеть на антидопинговом тестировании
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Может, в UFC подписаться? Под старость лет посидеть, как Шара Буллет, на антидопинговом тестировании. В 40 лет эта история закончится. И сам уволюсь», — цитирует Штыркова Mma.metaratings.ru.

34-летний Штырков за карьеру в ММА выиграл 22 поединка, два проиграл и один завершил вничью. Следующий соперник россиянина ещё не определён.

Ранее российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о конфликте со Штырковым.

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