Минаков согласился, что UFC не отдаёт много поясов россиянам из-за политической ситуации

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков согласился с тем, что UFC не отдаёт много поясов россиянам из-за политической ситуации.

«Они определённо контролируют ситуацию. Если дать всем нашим ребятам драться, то повторится история с бразильцами, которые в своё время приехали и начали отбирать пояса. Так и россияне способны стать чемпионами во многих дивизионах. Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян уже прибирали пояс к своим рукам, Ислам Махачев — действующий гегемон, а Анкалаеву не дали им стать. Павлович тоже близок», — заявил Минаков в интервью RT.

По его словам, нужно просто делать свою работу и не задумываться над вердиктами UFC, как Хабиб Нурмагомедов в своё время.

«Ему ведь тоже долго не давали титульник. Любой другой бы уже несколько раз сломался, плюнул и завязал. А он дотерпел. И каждый из наших ребят дождётся своего часа. Атлеты должны придерживаться мечты. Просто не исключено, что потребуется немного больше времени для достижения цели. Но настанет момент, когда UFC просто не сможет не организовать титульник. У сильного бойца нельзя отобрать победу, можно только усложнить путь к ней. И выигрывать в поединках за пояс надо за явным преимуществом. На спортивный принцип не стоит рассчитывать, его в мире уже нигде не будет из-за политической обстановки. Победу нокаутом не отберёшь, а близкую встречу отдадут сопернику. Я на себе это уже ощутил. Когда появляется возможность подзажать очки, они ею пользуются. Увы, всегда говорили, что спорт — вне политики, а оказалось наоборот — он в самом её центре», — добавил Минаков.

Ранее Минаков оценил шансы Сергея Павловича завоевать пояс UFC в тяжёлом весе, которым сейчас владеет американец Джон Джонс.