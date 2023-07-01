Минаков оценил шансы Павловича завоевать пояс UFC в тяжёлом весе

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков оценил шансы Сергея Павловича завоевать пояс UFC в тяжёлом весе, которым сейчас владеет американец Джон Джонс.

«Пока ключи к американцу никто не подобрал. В плане тактики с ним мало шансов, наверное, у любого. Джонс с командой очень чётко работает под каждого соперника. Грамотно готовится, тренируется. С ним надо именно драться, его нужно бить. Чтобы нокаутировать Джона, требуется сила удара, а у Павловича она как раз есть. Вряд ли существует человек, который выдержит его прямой по голове. Если Серёга махнёт своей «кочергой», имеет хорошую возможность выиграть. В рубке, мне кажется, Павлович способен нокаутировать американца.

Я с ним работал, мы достаточно много времени занимались вместе. Поверьте, Павлович неплохо разбирается в вольной борьбе. Да, он не знает нюансов. Но понимание, как защищаться, у него есть. Легко в партер ты его не переведёшь, и там просто так ничего не сделаешь. Я это точно знаю», — заявил Минаков в интервью RT.

Ранее Минаков назвал поп-MMA «помойкой».