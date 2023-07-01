Минаков назвал поп-MMA «помойкой»

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков высказался о поп-MMA.

«Я считаю себя спортсменом, поэтому такие варианты не рассматриваю. Я дерусь с профессиональными бойцами, а не с блогерами. Вячеслав Дацик, безусловно, спортсмен. Но он выбрал себе такую стезю. Пусть выступает. На мой взгляд, организация, где на пресс-конференциях ругаются матом или плюются, — это помойка. Кому нужна демонстрация самых низменных человеческих качеств? Их же смотрят дети. Причём точно смотрят. Не будь они популярны и востребованы, их не показывали бы. И это, конечно, печально. Ведь сейчас телевидение — зеркальное отражение нашего общества», — заявил Минаков в интервью RT.

Он также отметил, что с экрана надо транслировать более правильные ценности, а показывать крайние формы невоспитанности и грязи — неверно.

«Дети же берут с них пример. Я это вижу в залах: как они пытаются пародировать поведение звёзд поп-MMA, повторять за ними. Зачем нужен спорт, если он воспитывает моральных уродов? Простите, но это моё мнение. Не говорю за всех. Однако вся эта грязь, всё, что они несут… Понятно, бойцы не всегда на самом деле так думают, просто руководство требует именно этого. Причём сам поединок никому не нужен. Важно только то, что вокруг него. И это очень печально, поскольку интересен именно грамотный правильный трэшток. А здесь идёт просто выливание помоев друг на друга», — добавил Минаков.

Ранее Минаков сообщил, что может провести несколько поединков до официального завершения карьеры.