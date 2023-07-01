Минаков заявил, что готов провести ещё два-три поединка до официального завершения карьеры

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что может провести несколько поединков до официального завершения карьеры.

«38 лет в боях — уже катастрофа. Спорт — явление для молодых, а профессиональный — для тех, кто моложе 30. Что мотивирует более возрастных атлетов оставаться? У каждого своё. Если дело исключительно в деньгах и к 40 годам человек не придумал другого способа зарабатывать, то это трагедия. К этому моменту нужно найти себя в жизни, поскольку дальше всё сложнее и сложнее сменить сферу деятельности.

Но, может быть, у атлета, как и у меня, просто есть желание постоянно себя проверять. Повторюсь, я без этого не могу заставить себя поддерживать форму. Ведь любые поединки, будь они конкурентные или нет, всегда проверка себя и своих возможностей, а также способ сохранить уверенность в собственных силах. Мне важно понимать, на что я способен в данный момент, поскольку в спорте любой человек — сильнейший лишь на мгновение. Сегодня ты лучший в октагоне, а завтра за его пределами — уже нет. Нужно заново двигаться вперёд и совершенствоваться», — заявил Минаков в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, поддержат ли его, если он захочет провести поединок.

«Никаких проблем не возникнет. Повторюсь, на данный момент предложения поступают, но пока нет конкретики. Я готов выступать, но непродолжительное время. Запала хватит на два-три поединка, а дальше буду очень близок к официальному завершению карьеры», — добавил Минаков.

Ранее Минаков высказался о трудностях выступления в Bellator из-за проблем с американской визой.