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Минаков: у меня хороший контракт с Bellator, но не могу выехать в США

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Боец смешанных единоборств Виталий Минаков высказался о трудностях выступления в Bellator из-за проблем с американской визой.
Минаков: у меня хороший контракт с Bellator, но не могу выехать в США
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Вопрос двух параллельных рабочих направлений потому и возник, что на протяжении последних десяти лет я сталкивался с какими-то не зависящими от меня как атлета обстоятельствами: то с контрактом с Bellator, то с американской визой. У меня хороший контракт с Bellator, но выступать, к сожалению, не получается, так как не могу выехать в США. Ну и бог с ним, в России есть и свои промоушены», — заявил Минаков в интервью RT.

Он также отметил, что в настоящее время параллельно занимается другой работой, которая теперь уже стала для бойца основной.

«Понятно, что времени ушло много. И не секрет: я близок к завершению карьеры. Даже в один момент, помню, хотел поставить точку, когда осознал: визы нет, а дальше начались пандемия коронавируса, СВО. Было непонятно, как из этого кризиса выйдут отечественные организации, поэтому для себя принял решение пока оставить бои и полтора года просто поддерживал форму. А недавно начали поступать предложения, и думаю, ещё какое-то время готов уделить спорту, но незначительное», — добавил Минаков.

Ранее Минаков заявил о желании вернуться в октагон и провести поединок.

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