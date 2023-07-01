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Минаков заявил, что намерен вернуться в октагон и открыт для предложений

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Боец смешанных единоборств Виталий Минаков заявил о желании вернуться в октагон и провести поединок.
Минаков заявил, что намерен вернуться в октагон и открыт для предложений
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Я и не уходил. Просто существуют обстоятельства, из-за которых пока не могу выступать. Но чтобы испытать все эти эмоции, окунуться в одну атмосферу с бойцами, почувствовать волнение перед турниром, я и прихожу на подобные мероприятия. Общаюсь с атлетами. Хочется максимально продлить это ощущение кайфа. На самом деле его очень сильно не хватает. Я полтора года нахожусь вне «клетки» и большого спорта. Конечно, проголодался», — заявил Минаков в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, снятся ли ему поединки. 

«Нет, никогда такого не было. Если начнут, значит надо ехать в психиатрическую больницу (смеётся)», — добавил Минаков.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, дал понять, что вариант проведения поединка с эквадорцем Марлоном Верой не обсуждался.

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