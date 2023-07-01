Ян считает, что политика вмешивается в судейство в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян уверен, что на работу судей в лиге Даны Уайта влияет политическая ситуация в мире.

«Судейство в ММА? Бывают спорные решения. И политика внедряется в спорт. Нам остаётся только больше работать и не доводить до моментов, чтобы за нас принимали решение определённые люди», — заявил журналистам Ян.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. До этого он потерпел два поражения раздельным решением судей от американцев Шона О'Мэлли и Алджамейна Стерлинга.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений в ММА.

Ранее Ян сообщил, что может провести следующий бой в конце 2023 года.