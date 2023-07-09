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Экс-чемпион UFC Лоулер объявил о завершении карьеры

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Робби Лоулер объявил о завершении карьеры.
Экс-чемпион UFC Лоулер объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Laberge/Zuffa LLC/Zuffa LLC

41-летний американец победил техническим нокаутом соотечественника Ника Прайса в рамках предварительного карда турнира UFC 290.

Перед поединком боец объявил, что бой с Прайсом станет последним в его карьере.

7 июля Лоулер вошел в Зал славы UFC. Он был чемпионом UFC в полусреднем весе с 2014 по 2016-й год, проведя две успешные защиты пояса.

Ранее сообщалось, что австралиец Александер Волкановски нокаутировал мексиканца Яира Родригеса и защитил титул UFC в полулёгком весе.

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