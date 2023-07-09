Экс-чемпион UFC Лоулер объявил о завершении карьеры
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41-летний американец победил техническим нокаутом соотечественника Ника Прайса в рамках предварительного карда турнира UFC 290.
Перед поединком боец объявил, что бой с Прайсом станет последним в его карьере.
7 июля Лоулер вошел в Зал славы UFC. Он был чемпионом UFC в полусреднем весе с 2014 по 2016-й год, проведя две успешные защиты пояса.
Ранее сообщалось, что австралиец Александер Волкановски нокаутировал мексиканца Яира Родригеса и защитил титул UFC в полулёгком весе.