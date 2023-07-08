Российский боец PFL Мохнаткина вышла замуж за тяжеловеса UFC Спивака

Российский боец PFL Марина Мохнаткина вышла замуж за молдавского тяжеловеса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Спивака.

Спортсменка в соцсетях опубликовала фотографию с церемонии бракосочетания, которая состоялась 6 июля в Лас-Вегасе.

На счету 35-летней Мохнаткиной десять побед и три поражения в смешанных единоборствах. 28-летний Спивак занимает восьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC. На его счету 16 побед и два поражения. 2 сентября боец проведёт поединок с Сирилом Ганом на турнире UFC в Париже.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном поединке между американскими бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.