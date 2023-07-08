Поединок Джонса и Миочича возглавят UFC 295

Американский боец Джон Джонс встретится с соотечественником Стипе Миочичем на турнире UFC 295.

Поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе пройдёт 12 ноября на «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, сообщается на официальном YouTube-канале организации.

Джонс в марте победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде и завоевал вакантный титул. На счету 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение, у 40-летнего Миочича 20 побед и четыре поражения.

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