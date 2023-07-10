Махачев обратился к президенту UFC насчёт следующего боя

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выступил с обращением к президенту организации Дане Уайту на счёт своего следующего поединка.

«Дана Уайт, кто? Локация?» — написал Махачев в социальных сетях.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что президент UFC согласен организовать реванш между Волкановски и Махачевым.