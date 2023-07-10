Махачев обратился к президенту UFC насчёт следующего боя
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«Дана Уайт, кто? Локация?» — написал Махачев в социальных сетях.
Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что президент UFC согласен организовать реванш между Волкановски и Махачевым.