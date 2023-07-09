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Бывший чемпион UFC Оливейра хочет провести бой с Махачевым в конце года

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Бразильский боец Чарльз Оливейра рассказал, когда хочет провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянином Исламом Махачевым.
Бывший чемпион UFC Оливейра хочет провести бой с Махачевым в конце года
  • Gettyimages.ru

«Для меня слишком рано проводить бой в октябре. Особенно если поединок пройдёт там. Я буду готов к ноябрю-декабрю», — приводит слова Оливейры американский журналист Аарон Бронстетер в Twitter.

22 октября 2022 года Махачев победил 33-летнего бразильца и стал чемпионом UFC в лёгком весе.

На счету 31-летнего россиянина 24 победы в 25 боях. У бразильского бойца 34 победы в 43 поединках.

Ранее сообщалось, что австралиец Александер Волкановски нокаутировал мексиканца Яира Родригеса и защитил титул UFC в полулёгком весе.

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