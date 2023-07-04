Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
Как сообщает пресс‑служба UFC, 31-летний россиянин опередил французского бойца MMA Сирила Гана, который опустился на вторую позицию.
Напомним, что Павлович идёт на серии из шести побед в UFC и может стать претендентом на титул в тяжёлом весе, которым владеет американец Джон Джонс.
Рейтинг UFC вне весовых категорий возглавляет Джонс. Второе место занимает австралиец Александр Волкановски, третье — россиянин Ислам Махачев.
Ранее российский боец MMA Виталий Минаков оценил шансы Павловича завоевать пояс UFC в тяжёлом весе.