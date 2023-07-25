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Волков проведёт поединок с Туивасой на турнире UFC в Сиднее

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков проведёт бой в тяжёлом весе на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).
Волков проведёт поединок с Туивасой на турнире UFC в Сиднее
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

Россиянин выйдет на ринг против австралийца Тая Туивасы, сообщается в Telegram-канале UFC Russia.

Турнир пройдёт 10 сентября. 

Волков в марте нанёс поражение в первом раунде Александру Романову (нокаут) из Молдавии в поединке на турнире UFC Fight Night 221. На счету российского бойца 46 боёв, из которых 36 побед. В активе Туивасы 14 побед (13 нокаутом) в 19 поединках.

Ранее боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о предстоящем поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC Олегом Тактаровым.

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