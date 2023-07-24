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Монсон сообщил, что его бой с Тактаровым по правилам бокса состоится 18 августа

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Боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о предстоящем поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC Олегом Тактаровым.

«Буду рад встретиться с ним, потому что он легенда, бывший чемпион UFC и находится в хорошей форме. Наш бой должен пройти по правилам бокса 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», — цитирует Монсона Metaratings.

Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Монсон провёл поединок с Артуром Варданяном. Он продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее Монсон рассказал, что его поединок с Олегом Тактаровым не является последним.

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