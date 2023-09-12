Волкановски — о реванше с Махачевым на UFC 300: гарантирую, что на этот раз я выиграю

Австралийский боец Александер Волкановски высказался о реванше с россиянином Исламом Махачевым.

«Хотел бы я провести реванш с Исламом на UFC 300? Конечно. Это было бы здорово, учитывая, что мою руку могут поднять на таком крупном турнире. Это было бы идеально. Посмотрим, как всё сложится. Думаю, что наш бой — один из самых громких, которые только можно организовать на сегодняшний день», — рассказал Волкановски на пресс-конференции UFC.

Последний поединок Махачева с Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Следующий бой-реванш Махачев проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.