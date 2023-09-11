Phuket News: бойца ММА Асхабова подозревают в организации ограбления и пыток
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Спортсменов арестовали за участие в похищениях, пытках и вымогательстве денег у гражданина Италии, сообщает Sportskeeda со ссылкой на The Phuket News.
Отмечается, что братья фактически не присутствовали на месте преступлений, но их подозревают в организации плана нападения группой.
На счету Хусейна Асхабова 23 победы и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее немецкий боец UFC Насрат Хакпараст высказался о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294.