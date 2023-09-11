Узнать больше

Phuket News: бойца ММА Асхабова подозревают в организации ограбления и пыток

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств (ММА) Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан арестованы на Пхукете (Таиланд).
Phuket News: бойца ММА Асхабова подозревают в организации ограбления и пыток
  • Gettyimages.ru

Спортсменов арестовали за участие в похищениях, пытках и вымогательстве денег у гражданина Италии, сообщает Sportskeeda со ссылкой на The Phuket News.

Отмечается, что братья фактически не присутствовали на месте преступлений, но их подозревают в организации плана нападения группой.

На счету Хусейна Асхабова 23 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. 

Ранее немецкий боец UFC Насрат Хакпараст высказался о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить