Phuket News: бойца ММА Асхабова подозревают в организации ограбления и пыток

Боец смешанных единоборств (ММА) Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан арестованы на Пхукете (Таиланд).

Спортсменов арестовали за участие в похищениях, пытках и вымогательстве денег у гражданина Италии, сообщает Sportskeeda со ссылкой на The Phuket News.

Отмечается, что братья фактически не присутствовали на месте преступлений, но их подозревают в организации плана нападения группой.

На счету Хусейна Асхабова 23 победы и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее немецкий боец UFC Насрат Хакпараст высказался о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294.