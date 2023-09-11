Хакпараст: я тренировался с Махачевым — Ислам уничтожит Оливейру в реванше

Немецкий боец UFC Насрат Хакпараст высказался о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294.

«Чувак, я действительно думаю, что Махачев — номер один вне весовых категорий. Он покажет свой класс. Я тренировался с Исламом, он мой хороший друг. Бой с Оливейрой? Ислам на другом уровне. Он уничтожит Оливейру и, надеюсь, возглавит рейтинг UFC вне весовых категорий», — приводит слова Хакпараста MMA Junkie.

Бой между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.