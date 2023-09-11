Узнать больше

Хакпараст: я тренировался с Махачевым — Ислам уничтожит Оливейру в реванше

Короткая ссылка
Немецкий боец UFC Насрат Хакпараст высказался о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294.
Хакпараст: я тренировался с Махачевым — Ислам уничтожит Оливейру в реванше
  • Gettyimages.ru

«Чувак, я действительно думаю, что Махачев — номер один вне весовых категорий. Он покажет свой класс. Я тренировался с Исламом, он мой хороший друг. Бой с Оливейрой? Ислам на другом уровне. Он уничтожит Оливейру и, надеюсь, возглавит рейтинг UFC вне весовых категорий», — приводит слова Хакпараста MMA Junkie.

Бой между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить