Вечер в мексиканском стиле: Шевченко не смогла отобрать пояс у Грассо, Копылов нокаутировал Фремда на Noche UFC

Валентина Шевченко второй раз подряд не смогла взять верх над Алексой Грассо и упустила шанс вернуть себе пояс UFC в наилегчайшем весе. Главный поединок турнира, приуроченного к празднованию Дня независимости Мексики, получился предельно равным и завершился вничью, поэтому чемпионка сохранила титул. В свою очередь, Роман Копылов серией из двух ударов по корпусу нокаутировал Джоша Фремда и продлил беспроигрышную серию до четырёх боёв.

К турниру UFC Fight Night 227 Валентина Шевченко подходила в позабытом для себя статусе претендента. В последний раз она пребывала в нём аж в декабре 2018 года, после чего сначала завоевала титул в наилегчайшем весе, а потом провела семь успешных защит, установив рекорд по этому показателю среди женщин. Однако сенсационное фиаско в мартовской дуэли с Алексой Грассо лишило её звания и, вполне вероятно, немного надломило психологически. Это отмечали даже эксперты.

В преддверии шоу в Лас-Вегасе экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказывал мнение, что в первой битве Шевченко «потеряла не только трофей», а перед реваншем выглядела «немного разочарованной». И на то были основания. Судя по её заявлениям на пресс-конференции, Валентина не признала справедливость поражения и отмечала, что Грассо была не слишком хороша для победы, а взяла верх лишь благодаря везению.

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Это могло говорить как о зашкаливающей уверенности в себе, так и о недооценке соперницы, способной подпортить выступление уроженке Киргизии. А ведь ещё один проигрыш не только грозил временно исключить её из чемпионской гонки, но и вовсе мог вынудить распрощаться с профессиональной карьерой. В марте Валентина отпраздновала 35-летие, а в таком возрасте многие начинают задумываться об уходе из спорта.

В свою очередь, Грассо не могла быть довольна комментариями Шевченко, но отнеслась к ним с пониманием и выразила готовность подтвердить, что титул достался ей не зря. По её словам, она внесла множество корректировок в свою работу, подошла к этому шоу в наилучшем состоянии и была готова повторить успех шестимесячной давности.

И хотя у обеих было достаточно поводов рвануть вперёд и с ходу начать подтверждать свои слова, с поднятым забралом никто биться не решился. Большую часть первого раунда обе осторожно разменивались в стойке, пока Шевченко внезапно не взорвалась тейкдауном, который чуть было не завершился удушающим сзади. Но Грассо отзащищалась и выдержала финишный спурт, а уже во втором отрезке здорово ответила.

Несмотря на то что Шевченко старалась работать очень осторожно, тяжёлый встречный удар она пропустила. В жёстком размене точнее оказалась именно Грассо и справа угодила аккурат в челюсть. Показалось, будто Валентина рухнет на пол, но та совершила кувырок и вновь поднялась на ноги. Однако самое страшное её ждало в клинче, где Алекса нанесла множество точных попаданий. И временами Шевченко выглядела потрясённой.

За оставшуюся половину раунда она не смогла реабилитироваться, хоть и провела его в доминирующей позиции в партере. Ничего серьёзного экс-чемпионка сделать не сумела, да ещё и пропустила несколько чувствительных левых в голову. Таким образом, перед третьим раундом счёт на карточках судей вполне мог быть равным.

В перерыве от Валентины требовали не подходить на удобную для Алексы дистанцию и делать акцент на борьбу. Она воспользовалась этим советом. Третья пятиминутка прошла полностью под диктовку Шевченко и вполне могла быть последней. Великолепная гильотина после переката выглядела крайне устрашающе, но мексиканка чудесным образом выдержала, а потом вновь защитилась от удушающего сзади. Правда, вернуться в вертикальное положение так и не смогла.

Зато выдала впечатляющий четвёртый отрезок, пусть её действия и были на грани фола. Поводом для дискуссий стали удары коленями в голову Шевченко, отчаянно пытавшейся опустить руку на землю. Сумей она перенести на неё вес и зафиксироваться в этой позиции, эти попадания были бы квалифицированы как запрещённые, а Грассо вполне могла ждать дисквалификация или штраф. Но мексиканка действовала умно и постоянно подталкивала оппонентку, не давая ей плотно опираться на ладонь, поэтому рефери Хёрб Дин и не стал её наказывать. Валентина получила серьёзный ущерб, была переведена на землю, а в воздухе запахло повторением сюжета первого поединка. Ведь тогда Алекса взяла верх именно в этом отрезке.

Но на этот раз всё сложилось иначе. Шевченко защитилась от попытки болевого на руку, перехватила инициативу и уже сама оказалась сверху, а попутно ещё и «посекла» соперницу. И если не сумела забрать этот раунд, то хотя бы немного отомстила и создала задел на заключительный этап дуэли.

Таким образом, ключевым должен был стать финальный раунд. Поначалу он был очень равным. Никто не хотел рисковать и раскрываться, предпочитая работать на дистанции. Но первой ошибку допустила Шевченко. Попытка в очередной, пятый раз уложить Грассо на настил завершилась осечкой — Валентина оступилась и пропустила Алексу за спину. И пусть на этот раз избежала капитуляции, пропустила очень много ударов, да ещё и чудом не постучала.

Битва получилась предельно равной и непростой для жюри. За Грассо говорили нокдаун во втором раунде и какое-никакое преимущество по значимым ударам (84:80), а за Шевченко — перевес по тейкдаунам (4:1). Вопрос был в том, как судьи оценят предельно близкий первый и четвёртый раунды, в ходе которых инициатива переходила от одной девушки к другой. Мнения ожидаемо разделились.

Один судья отдал победу Грассо с минимальным перевесом, второй — Шевченко, а третий посчитал справедливой ничью. И тем самым позволил Алексе оставить у себя трофей. Пусть об уверенной защите речь не шла, сама мексиканка выглядела предельно довольной исходом и выразила мнение, что была достойна победы. Правда, претендентка с этим не согласилась. Как сказала Валентина, на вердикт повлияло проведение шоу в День независимости Мексики, чем вызвала оглушительный гул переполненной арены T-Mobile в Лас-Вегасе.

Но не только реваншем между Шевченко и Грассо был примечателен этот турнир, получивший название Noche UFC. В рамках предварительной программы продлить беспроигрышную серию до четырёх побед пытался Роман Копылов. Изначально он выходил на замену Крису Кёртису и должен был биться с Энтони Эрнандесом, но тот впоследствии также снялся с шоу. И драться россиянину пришлось с Джошем Фремдом — крепким, но не хватавшим звёзд с неба средневесом.

Тем не менее приспособиться к нему у экс-чемпиона AMC Fight Nights долгое время не получалось. Американец хорошо контролировал дистанцию, а в боксёрских разменах смотрелся получше. Да ещё и регулярно бил россиянину в пах, из-за чего дважды получал предупреждения от рефери Марка Смита.

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Но постепенно Копылов стал нащупывать дыры в обороне Фремда. В концовке раунда он несколько раз поймал на отходе временами забывавшего о защите противника и всадил мощные мидл-кики, а потом закрепил свой успех эффектным бэк-фистом с разворота. На носу Джоша появилось пусть и небольшое, но рассечение. Вскоре оно заметно увеличилось.

Во втором раунде Фремд откровенно подсел. В стойке он стал пропускать всё больше и принялся искать успех в борьбе, но перевести Копылова на канвас так и не смог, зато сил затратил немало. Поэтому очередное попадание в пах выглядело как попытка взять себе небольшую передышку.

Однако Копылов быстро восстановился и продолжил экзекуцию. К этому моменту Фремд был весь красный от заливавшей его лицо и тело крови, а также испытывал проблемы с рукой. И практически не имел надежд на успех. Окончательно же их перечеркнула серия из двух подряд ударов по печени. Мидл-кик отбросил Джоша назад, а прямой поверг его в нокаут. Роман одержал четвёртую досрочную победу подряд в UFC, получил бонус за «Выступление вечера» и сделал весомую заявку на попадание в топ-15 среднего веса.

«То, что должно было быть, случилось. Мы для этого готовились. Как сказал мой тренер Расул Магомедалиев: «Ты должен закончить во втором раунде». Слава богу, так и получилось... Несколько раз ногой попал. Он говорил, что всё нормально, но видел, как его рука опускалась. Цель была работать по корпусу, так как он высокий», — сказал Копылов.