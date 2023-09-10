Сенсация года: Стрикланд победил Адесанью и завоевал титул UFC в среднем весе, Волков «задушил» Туивасу

Шон Стрикланд единогласным решением судей взял верх над Исраэлем Адесаньей в главном поединке UFC 293 и стал новым чемпионом в среднем весе. В первом раунде американец чуть было не нокаутировал новозеландца нигерийского происхождения, а в большинстве остальных доминировал. В сумме он нанёс 137 значимых ударов, в то время как его соперник отметился лишь 94 попаданиями. В свою очередь, Александр Волков уже на десятой минуте поймал Тая Туивасу на удушение Иезекииля и одержал первую победу сдачей в UFC.

Два главных поединка турнира UFC 293 были похожи друг на друга хотя бы присутствием ярко выраженного фаворита. Разве что немного разнилась степень уверенности болельщиков и экспертов в их успехе. Если Александру Волкову отдавали предпочтение, но предпочитали окончательно не списывать Тая Туивасу со счетов, помня о его нокаутирующей мощи, то в Шона Стрикланда не верили вовсе. И на то были веские причины. За последние 14 месяцев американец проиграл двум бывшим соискателям трофея в среднем весе, причём Алекс Перейра отправил его на настил. А сам стал претендентом скорее не благодаря своим успехам, а из-за неимения достойных кандидатов: Дрикус Дю Плесси последний раз дрался в июле и не успевал восстановиться к сентябрю, а других представителей топ-5 Исраэль Адесанья уже побил.

Что касается Волкова, то для него сражение с Туивасой открывало новую главу в карьере. Долгие годы он тренировался в московском клубе «Стрела», но недавно принял решение переехать в США и готовиться там. По его словам, около полугода он прожил в Лос-Анджелесе, после чего отправился в Лас-Вегас и остаток лагеря провёл в Городе грехов. И сумел поработать со спарринг-партнёрами из Самоа, предельно близкими по комплекции к его будущему визави. Поэтому подходил Александр к этой схватке во всеоружии и всерьёз рассчитывал на досрочную победу, способную катапультировать его в верхнюю пятёрку рейтинга тяжёлого дивизиона.

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При этом отличительной особенностью этой дуэли было крайне уважительное отношение друг к другу со стороны соперников. Так, Волков называл Туивасу приятным парнем и изъявлял готовность выпить с ним пива после боя, а Тай, в свою очередь, хорошо отзывался как об Александре, так и о его родной стране. В 2018-м он посещал первый турнир UFC в Москве и остался впечатлён как столицей, так и Россией в целом.

«Москва — точно один из моих любимых городов, в которых я был. У меня там есть несколько друзей, мне в принципе очень‑очень нравится Россия», — заявил Туиваса «Матч ТВ».

Однако в октагоне взаимное уважение не мешало бойцам. Оба начали довольно активно и принялись небезуспешно «обстреливать» друг друга. Уступающий в антропометрии Туиваса был вынужден постоянно прорываться на ближнюю дистанцию, в то время как Волков старался атаковать издали, активно используя свои навыки кикбоксинга. И несколько раз неплохо попал по корпусу, а также разбил сопернику нос. Но и Таю было чем похвастаться. Например, парой болезненных лоу-киков, призванных лишить Александра возможности передвигаться и «выбрасывать» ноги.

Но уже в концовке первого раунда Туиваса впервые оказался на земле. Он слишком авантюрно пошёл вперёд и нарвался на встречный правый в голову, после чего чуть было не попался на гильотину. А на последних секундах пережил настоящее избиение. Волков провёл серию примерно из 15 ударов, каждый из которых дошёл до цели. И выстоять австралийцу помогли лишь его невероятно крепкая челюсть и несгибаемый характер.

Туивасе не оставалось ничего иного, кроме как увеличить давление. И поначалу это приносило свои плоды. Число лоу-киков удвоилось, а отказывавшемуся блокировать их Волкову стало заметно труднее перемещаться. Но, как показало время, Александр знал, что делает. Следующие попытки «засушить» ему ногу Александр пресёк и сумел перевести оппонента на канвас. И если с первого раза закрепиться там не получилось, то со второго он не только установил контроль над визави, но пробрался в фулл-маунт. И уже не позволил Таю подняться.

Серия ударов в голову остудила пыл австралийца, а удушение Иезекииля (коронный приём Алексея Олейника) поставило точку в схватке. Для россиянина эта победа сдачей стала первой в UFC. В последний раз он заставлял соперника постучать в 2016-м — в дуэли за вакантный пояс M-1 Global он поймал на треугольник Дениса Смолдарева.

Таким образом, Волков выиграл третий поединок подряд, чего ему не удавалось с 2018 года. Тогда он шёл на серии из четырёх побед и находился в шаге от статуса претендента, но обиднейшим образом уступил Деррику Льюису на легендарном UFC 229, который венчало противостояние Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. И если Александр сумеет вновь взять верх, то вполне может достичь статуса первого номера категории. Но для этого ему придётся либо взять реванш у одного из бывших обидчиков в лице Сирила Гана и Тома Аспинэлла, либо сойтись в клетке с Сергеем Павловичем.

После этого настала очередь Адесаньи подтверждать статус фаворита. И казалось, что проблем с этим не возникнет, ведь Стрикланду попросту было нечем его удивить. В стойке новозеландец был гораздо более универсальным и искушённым спортсменом, а в грэпплинге американец не был силён. В среднем за 15 минут он предпринимал лишь одну попытку тейкдауна и добивался успеха в 64% случаев.

И хотя ранее Исраэль уже неоднократно показывал не самые яркие и содержательные выступления в титульных боях, обвинить его в недооценке соперников пока было невозможно. Пусть он не феерил в противостояниях с Йоэлем Ромеро, Джаредом Каннониром и Марвином Веттори, но всецело контролировал их ход и спокойно добивался результата, склоняя на свою сторону всех троих судей. Но в этот раз Адесанья был уж слишком расслаблен, следствием чего стал тяжелейший прямой в челюсть, повергший его на настил уже в концовке первого раунда. И пусть чемпион выстоял, тревожный звоночек прозвучал весьма отчётливо.

Адесанья попал в сложную ситуацию и был вынужден продемонстрировать бойцовский характер, в наличии которого сомневался сам Стрикланд. Перед турниром тот называл будущего оппонента «хорошим кикбоксёром, но бесхребетным мужиком». Теперь у Исраэля появился отличный повод доказать обратное. И поначалу это даже получалось. Второй раунд он провёл заметно лучше — превзошёл Шона по числу попаданий (20-16) и отметился неплохим правым прямым.

Большую часть третьего отрезка Адесанья также провёл неплохо: по традиции атаковал с дистанции и практически не позволял Стрикланду создавать себе проблемы. Но в последние полторы минуты инициатива перешла к американцу. Он стал сильнее давить на новозеландца и заставлять его допускать ошибки. И ещё несколько раз нащупал его челюсть.

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Так или иначе, в преддверии чемпионских раундов Адесанья вполне мог вести со счётом 2:1. И чтобы вновь гарантировать себе победу судейским решением, ему было достаточно взять ещё одну пятиминутку. Это понимал и наставник Стрикланда Эрик Никсик, в крайне грубой манере мотивировавший подопечного на продолжение борьбы. И эмоциональная «накачка» сработала. В следующем отрезке Шон почти вдвое перебил Исраэля (38:20) и до предела закрутил интригу в битве за титул.

В заключительном раунде Стрикланд продолжил реализовывать свой план на бой. Казалось, в нём нет ничего особенного. Шон просто шёл вперёд, постоянно зажимал Адесанью у сетки и не давал ему отдыхать. Но большинство предыдущих претендентов даже этого не делали. Ромеро был предельно пассивен, Веттори и Каннонир не могли подобрать ключи к обороне соперника, а тот же Перейра был наказан за увлечённость атакой. Шон же ухитрялся раз за разом находить бреши в обороне Исраэля и практически не пропускал сам. Об этом можно было судить хотя бы по лицам обоих спортсменов. Если американец выглядел так, будто ещё не успел зайти в клетку, то новозеландец истекал кровью, а под его правым глазом виднелась большая гематома.

В итоге судьи не просто встали на сторону Стрикланда, но и отдали Адесанье лишь один раунд из пяти — 49:46. И это несмотря на то, что в третьем Исраэль пусть всего на один удар, но превзошёл оппонента. Шон был счастлив и не смог сдержать слёз, но более важным было то, как принял своё поражение новозеландец. Он поступил очень уважительно и сам поднял руку визави, хотя только что стал невольным творцом одной из главных сенсаций 2023 года в смешанных единоборствах.