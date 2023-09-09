Минаков практически не сомневается, что Волков нокаутирует Туивасу

Бывший чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории Виталий Минаков считает, что Александр Волков должен будет добиться досрочной победы над Таем Туивасой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Класс и уровень Волкова на порядок выше, чем у Туивасы. Поэтому сразу скажу: на 99% уверен, что Волков выиграет нокаутом. Причём в ранних раундах — в первом-втором отрезке», — цитирует Минакова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что Туиваса всё равно очень серьёзный соперник.

«Он опасен именно своими размашистыми плюхами. А Саша очень часто не видит так называемых ударов из-под юбки», — добавил Минаков.

Схватка в тяжёлом весе между Волковым и Туивасой состоится 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

На счету 34-летнего россиянина 36 побед (24 нокаутом, девять решением, три сабмишном) и десять поражений. В активе 30-летнего бойца с Зелёного континента 14 побед (13 нокаутом, одна решением, ноль сабмишном) и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Мурат Гассиев проведёт бой со шведом Отто Валлином 30 сентября.