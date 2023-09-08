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Гассиев встретится с Валлином 30 сентября

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Российский боксёр Мурат Гассиев проведёт бой со шведом Отто Валлином 30 сентября.
Гассиев встретится с Валлином 30 сентября

    Бой возглавит шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night», которое пройдёт в Турции.

    С осени 2020 года Гассиев одержал четыре досрочные победы. В своём последнем поединке он во втором раунде нокаутировал американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental.

    На счету Валлина 25 побед (14 — нокаутом) при одном поражении в сентябре 2019 года от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

    Ранее Ялымов победил Намитова на турнире «Наше Дело».

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