Гассиев встретится с Валлином 30 сентября

Российский боксёр Мурат Гассиев проведёт бой со шведом Отто Валлином 30 сентября.

Бой возглавит шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night», которое пройдёт в Турции.

С осени 2020 года Гассиев одержал четыре досрочные победы. В своём последнем поединке он во втором раунде нокаутировал американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental.

На счету Валлина 25 побед (14 — нокаутом) при одном поражении в сентябре 2019 года от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

Ранее Ялымов победил Намитова на турнире «Наше Дело».