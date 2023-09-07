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Ялымов победил Намитова на турнире «Наше Дело»

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Андрей Хаос Ялымов победил Максима Намитова на турнире бойцовской лиги «Наше Дело».
Ялымов победил Намитова на турнире «Наше Дело»
  • © «Наше Дело»

Бой продлился все три раунда по пять минут и раздельным решением судей победу одержал Ялымов.

Поединок между Даниялом Т-34 Эльбаевым и Николаем Котлетой Савиловым завершился  техническим нокаутом. Победил Эльбаев.

Рустам Жангоразов победил Дени Умаханова в первом раунде техническим нокаутом.

Эркин Пратов был сильнее Владислава Ребрикова. Бой прошёл по правилам профессионального ММА и продлился весь отведённый промежуток времени.

Ранее сообщалось, что бой Долгова и Магомедова возглавит турнир ACA 163.

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