Ялымов победил Намитова на турнире «Наше Дело»
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Бой продлился все три раунда по пять минут и раздельным решением судей победу одержал Ялымов.
Поединок между Даниялом Т-34 Эльбаевым и Николаем Котлетой Савиловым завершился техническим нокаутом. Победил Эльбаев.
Рустам Жангоразов победил Дени Умаханова в первом раунде техническим нокаутом.
Эркин Пратов был сильнее Владислава Ребрикова. Бой прошёл по правилам профессионального ММА и продлился весь отведённый промежуток времени.
Ранее сообщалось, что бой Долгова и Магомедова возглавит турнир ACA 163.