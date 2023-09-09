Волков готовился к бою с Туивасой в Лас-Вегасе со спарринг-партнёрами с Самоа

Российский боец смешанных единоборств в тяжёлой весовой категории Александр Волков объяснил, почему принял решение провести финальный этап подготовки к поединку Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с австралийцем Таем Туивасой в Лас-Вегасе.

«В Лос-Анджелесе достаточно мало тяжеловесов, в Вегасе их сильно больше. А также было много бойцов с острова Самоа недалеко от Австралии, ребят как раз такой же комплекции, такого же происхождения, как и Туиваса», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

По словам россиянина, он готовился к предстоящему бою почти пять месяцев.

«Где-то в начале мая узнал о сопернике и уже готовился более прицельно», — добавил Волков.

Схватка между Волковым и Туивасой состоится 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее.

На счету 34-летнего россиянина 36 побед (24 нокаутом, девять решением, три сабмишном) и десять поражений. В активе 30-летнего бойца с Зелёного континента 14 побед (13 нокаутом, одна решением, ноль сабмишном) и шесть поражений.

Ранее бывший чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории Виталий Минаков заявил, что Волков должен будет добиться досрочной победы над Туивасой.