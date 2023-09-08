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Шон О'Мэлли — о бое с Умаром Нурмагомедовым: россиянин против ирландца — реванш

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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О`Мэлли оценил возможный поединок с российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.
Шон О'Мэлли — о бое с Умаром Нурмагомедовым: россиянин против ирландца — реванш
  • Gettyimages.ru
  • © Brandon Magnus

«Я хочу самые большие бои! Прямо сейчас это моя схватка с Марлоном Верой. В будущем, кто знает, возможно, я сражусь с Умаром Нурмагомедовым, если он дойдёт до титульного боя. Это будет большой бой не из-за его имени, а, скорее, из-за его фамилии. Россиянин против ирландца — реванш. Продолжение битвы Хабиб — Конор», — приводит слова О'Мэлли TSN.

В главном поединке турнира UFC 292 в Бостоне О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. У него в активе 17 побед. Единственное поражение боец потерпел от Марлона Веры.

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Кори Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее менеджер оценил вероятность боя Умара Нурмагомедова с Шоном О'Мэлли.

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