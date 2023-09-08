Бикрёв: Туиваса ничего не сможет сделать, Волков победит нокаутом

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв считает, что Александр Волков должен будет обязательно победить австралийца Тая Туивасу в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в австралийском Сиднее.

«Считаю, что Саня в очень хорошей форме и он очень неудобен для Туивасы. Думаю, Туиваса ничего не сможет сделать Волкову, а Саша разобьёт его своими длинными руками и выиграет нокаутом», — цитирует Бикрёва «Матч ТВ».

По его мнению, австралийцу будет сложно навязать борьбу.

«Ну, может быть, он его свалит, попрессингует, но ничего такого не будет. Может, Туиваса сделает один перевод, но не более того», — заключил Бикрёв.

Волков и Туиваса встретятся 10 сентября на турнире UFC 293. На счету россиянина 36 побед и десять поражений. У бойца с Зелёного континента 14 побед и шесть поражений.

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