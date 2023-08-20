Новый король: О'Мэлли нокаутировал Стерлинга и завоевал титул UFC в легчайшем весе

Шон О'Мэлли одержал досрочную победу над Алджэмеймном Стерлингом в главном поединке турнира UFC 292 и стал новым чемпионом в легчайшем весе. В начале второго раунда он размашистым правым кроссом уложил чемпиона на канвас и обрушил на него шквал ударов, заставив рефери остановить бой. В свою очередь, Вейли Жанг одержала уверенную победу над Амандой Лемос и провела первую защиту пояса в минимальной категории, а Денис Тюлюлин уступил Грегори Родригесу и потерпел второе поражение подряд.

Номерной турнир UFC в Бостоне привлекал внимание болельщиков по целому ряду причин. Во-первых, на нём определялись победители очередного сезона шоу The Ultimate Fighter (TUF), в рамках которого роли тренеров на себя примерили Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Во-вторых, после тяжелейшей травмы возвращался экс-чемпион среднего веса Крис Вайдман, не дравшийся более двух лет, также проводили свои поединки звезда легчайшего дивизиона Марлон Вера и россиянин Денис Тюлюлин, пытавшийся реабилитироваться за поражение в бою с Юн Ёнг Парком. Но главным блюдом, несомненно, были два титульных поединка. И если битву Вейли Жанг с Амандой Лемос вряд ли можно было назвать кассовой, то сражение Алджэмейна Стерлинга с Шоном О'Мэлли претендовало на статус одного из самых ожидаемых в году.

Финалы TUF не оставили никого равнодушными, хотя в них бились далеко не самые раскрученные спортсмены, ранее безуспешно пытавшиеся закрепиться в категории. В первой схватке встретились представители легчайшего дивизиона Коди Гибсон и Брэд Катона. На пути к решающему противостоянию первый разобрался с двумя бойцами из команды Макгрегора, а второй справился с самим Тимуром Валиевым, пусть и довольно спорным раздельным решением.

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Очная же битва получилась крайне насыщенной. В сумме соперники нанесли 324 значимых удара, причём больше попал Гибсон. Однако Катона был чуть быстрее, острее и постоянно доставал хуками превосходившего его в габаритах оппонента, а во втором раунде чуть было не отправил его в нокдаун. Третий же превратился в бескомпромиссную рубку, в которой чуть удачливее был канадец. Все трое судей встали на сторону Брэда.

В отличие от этого боя, финал в лёгком весе не продлился все запланированные 15 минут. Между собой также встречались два оппонента, начинавших шоу в команде Чендлера, но если Катона впоследствии перешёл под крыло Макгрегора (в обычное время он тренируется в ирландском зале SBG), то Курт Холобау и Остин Хаббард не изменили своему наставнику.

За счёт своих борцовских навыков Хаббард доминировал в первом отрезке и дважды укладывал противника на канвас, но извлечь из этого серьёзные дивиденды не сумел. А уже во втором он откровенно посыпался. Холобау нашёл свой ритм и сначала буквально избил партнёра по команде в стойке, а затем поймал его на треугольник. Остину пришлось постучать.

Тюлюлин же продержался в октагоне и того меньше — всего 103 секунды. В самом дебюте он позволил Грегори Родригесу провести тейкдаун, а затем продемонстрировал, что его навыки в партере нельзя назвать элитными. Бразилец играючи прошёл в фулл-маунт, забрал спину и забил россиянина локтями. Один из них был нанесён по затылку, что является нарушением правил. Однако рефери пропустил этот эпизод. Денис потерпел второе поражение подряд и теперь рискует покинуть главную лигу планеты.

Разочаровал своих поклонников и Вайдман. После вызванной переломом ноги 28-месячной паузы он получил в оппоненты Брэда Тавареса — опытного, но среднего бойца, никогда не хватавшего звёзд с неба. В лучшие годы экс-чемпион легко разобрался бы с ним, но в нынешней форме сделать это не сумел. 39-летний Крис нанёс почти вдвое меньше ударов (37:70), не завершил успехом ни одну из восьми попыток тейкдауна и вчистую уступил на карточках судей — 27:30.

Пример Вайдмана и Тавареса оказался заразительным. Участники основной программы также предпочли не гнаться за нокаутами и сдачами, из-за чего первые четыре поединка в её рамках дошли до решения судей. В том числе и дуэль с участием Веры. Он уверенно взял верх над Педро Муньозом и реабилитировался за поражение от Кори Сэндхагена, попутно вернувшись в погоню за трофеем. Большую часть боя Марлон доминировал в стойке и чуть было не отправил соперника в нокаут, а более или менее близким получился лишь второй отрезок. К слову, один из судей отдал его бразильцу — как и комментатор UFC Джо Роган.

Очередные победы на свой счёт записали Марио Баутиста и Иэн Мачадо Гэрри, после чего настала очередь поединка за титул в минимальном весе среди женщин. И хотя назвать Аманду Лемос слабым бойцом было нельзя, в её триумф мало кто верил. С 2014 года Вейли Жанг уступала лишь Роуз Намаюнас, буквально не замечая других оппоненток по дивизиону, и вряд ли должна была бояться бразильянку.

Временами излишняя уверенность в своих силах вредила ей. В первой и четвёртой пятиминутках китаянка угодила в удушающий Д’Арса, но на этом успехи бразильянки закончилась. Чемпионка доминировала в клетке, демонстрируя колоссальное преимущество как в стойке, так и в партере, куда шесть раз переводила претендентку. В общей сложности она провела в доминирующей позиции более 16 минут, по значимым попаданиям почти в семь раз превзошла соперницу — 163:24, а в заключительном отрезке ещё и отправила в нокдаун.

Не восхититься выступлением Жанг было невозможно. Она буквально смяла бразильянку и дала основания сразу двум членам жюри отдать ей первый и пятый раунды со счётом 10-8. К слову, один из них был более чем снисходителен по отношению к Лемос и даже присудил ей победу в четвёртом, но это скорее было проявлением великодушия. Вейли провела первую защиту пояса в карьере и даже получила денежный бонус за «Выступление вечера». И это удивительно, ведь обычно им награждают за эффектные нокауты и болевые.

Как и подобает, главный бой вечера окружало множество интриг, не обошлось и без скандала. Ещё за несколько месяцев до шоу его затеял Стерлинг, обвинивший руководство UFC в назначении схватки вопреки его воле. По его словам, после встречи с Генри Сехудо он хотел взять перерыв, немного отдохнуть от смешанных единоборств и залечить травмы, но Дана Уайт не позволил ему сделать это. И хотя Алджэмейн всё же решил войти в октагон, между ним и руководством явно возникло недопонимание.

Это могло увеличить шансы Шона на успех, изначально казавшиеся не такими высокими. Пусть он и выделялся за счёт своей ударной техники и не просто так удостаивался сравнений с Макгрегором, но представлялся довольно удобным противником для Стерлинга. Ранее борцовские навыки помогали Алджэмейну брать верх над тем же Сехудо, Ти Джеем Диллашоу, Кори Сэндхагеном и Петром Яном, а О'Мэлли уж точно не превосходил их в грэпплинге и при неудачном стечении обстоятельств рисковал провести все пять раундов в партере.

Быть может, Стерлинг пытался что-то доказать и себе самому, и руководству UFC, или виной тому были те самые повреждения, но за первый раунд он лишь однажды попытался пройти в ноги — да и то в самой концовке. Чемпион предпочитал кружить по клетке и искал возможности для нанесения ударов, но при этом соблюдал осторожность. Повторить судьбу Жозе Алдо в дуэли с Макгрегором и оказаться в глухом нокауте он явно не хотел, но тем самым лишь провоцировал бостонских фанатов. Со временем те перестали сдерживаться и принялись скандировать: «Пошёл ты, Алджо», чем нервировали уроженца Нью-Йорка.

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Казалось, лучшего начала второго отрезка для Стерлинга было сложно придумать. О'Мэлли поскользнулся и рухнул на пятую точку, чем чуть было не воспользовался чемпион. Но уже спустя считаные секунды он сам оказался на земле. Как и Алдо восемь лет назад, он слишком авантюрно ринулся и вперёд и напоролся на встречный удар — размашистый правый оверхенд пришёлся точно в скулу. Последовало добивание. И хотя Алджэмейн находился в сознании и пытался избегать разящих хаммерфистов, рефери Майк Годдард всё же решил вмешаться. И возвестил о смене власти в легчайшем дивизионе UFC.

После схватки О'Мэлли выразил желание провести реванш с Верой и отомстить ему за единственное поражение в своей карьере. В свою очередь, Стерлинг пообещал вернуться ещё более сильным. А также сказал, что его переход в полулёгкий дивизион может быть отложен на неопределённый срок.

Так или иначе, О'Мэлли стал восьмым чемпионом UFC в легчайшем весе и не только помешал Стерлингу провести рекордную, четвёртую защиту титула, но и прервал его беспроигрышную серию из девяти битв. В последний раз он уступал в декабре 2017-го. Тогда американец нокаутом проиграл Марлону Мораесу.