На фоне поражений Мамедова и Авсараговой: Молдавский победил Моури, а Токов — Пачеко на Bellator 298

Валентин Молдавский взял верх над Стивом Моури на турнире Bellator 298. Боец Fedor Team доминировал на протяжении всех трёх раундов и выиграл единогласным решением судей, реабилитировавшись за поражение нокаутом в бою с Линтоном Васселлом. В свою очередь, очередную победу одержал его одноклубник Владимир Токов, а Касум Касумов успешно дебютировал в американской лиге, сломив сопротивление Джоша Хилла. Примеру соотечественников не сумели последовать Ислам Мамедов, Никита Михайлов и Диана Авсарагова, потерпевшая первое поражение в карьере в битве с Джастин Киш.

Турнир Bellator в Су-Фолс был буквально переполнен бойцами из России, поэтому и носил статус одного из самых ожидаемых в августе для отечественных поклонников MMA. Немного подвёл Ахмед Магомедов, снявшийся с поединка с Каем Камакой — третьим, но остальные семеро остались в строю. Хотя с ранних лет проживавшую в США Джастин Киш (Светлану Насибулину) было трудно причислять к этой категории. Но в схватке с её участием основное внимание было приковано к Диане Авсараговой, собиравшейся продолжить победную поступь и взять верх седьмой раз подряд в карьере.

Противостоянию Авсараговой и Киш предшествовали ещё три битвы с участием россиян, и лишь одна из них завершилась досрочно. Правда, радоваться было нечему. Никита Михайлов неплохо начал поединок с Леандро Хиго и уверенно забрал первый раунд за счёт борьбы. Большую его часть он провёл на спине оппонента, а в середине даже зафиксировал гильотину. Но бразилец невероятным образом вырвался, а впоследствии даже сумел подняться на ноги и пресечь очередной проход в ноги гильотиной.

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Но если с первой попытки Хиго не сумел добиться своего, то со второй это ему удалось. Отличным лоу-киком он сбил Михайлова с ног, а когда тот попробовал встать, сразу схватил его за шею и заключил в удушающий. На этот раз времени до конца пятиминутки было слишком много, поэтому воспитаннику Фёдора Емельяненко не оставалось ничего иного, кроме как сдаться. И потерпеть второе поражение в трёх последних боях. В апреле 2022-го Никита единогласным решением уступил Энрике Барзоле.

Буквально под копирку первый раунд у одноклубника списал Владимир Токов. Разве что обошёлся без явных попыток удушающего сзади, сделав ставку на уверенный контроль из позиции бэкмаунта. И не отошёл от этой стратегии и в оставшихся, продолжая максимально ограничивать арсенал Жаиро Пачеко. По сути, у бразильца был лишь один шанс повторить достижение Хиго и выйти триумфатором. В третьем отрезке он сначала здорово вышел за спину россиянину, а последние минуты буквально избивал в стойке подуставшего противника.

В воздухе запахло нокаутом, но обессиленный Токов чудесным образом нашёл возможность исполнить тейкдаун. И хотя впоследствии Пачеко пробрался наверх и отметился рядом опасных попаданий, для успеха этого было недостаточно. На карточках двоих судей россиянин выиграл с минимальным преимуществом в счёте, в то время как третий увидел его превосходство даже в заключительном раунде. Видимо, его настолько впечатлили проходы в ноги и контроль на старте, а также эффектный спурт на самых последних секундах.

После этого настала очередь Касума Касумова демонстрировать свои таланты. К дебюту в американской организации тот подходил с впечатляющим рекордом 14-1 и опытом выступлений в ACA, EFC и BRAVE. А четыре последних битвы выиграл сдачей, причём в одной из них заставил противника сдаться крайне редким удушающим Вон Флу, популяризированным полутяжеловесом Овинсом Сен-Прю.

На этот раз также убедительно взять верх у Касумова не получилось. Опытный Джош Хилл действовал вторым номером и отлично защищался от тейкдаунов, а в стойке старался по максимуму демонстрировать свои боксёрские навыки. А в концовке второго и третьего отрезков чуть было не повторил успех Хиго, поймав соперника на гильотину.

Так или иначе, Касумов выступил довольно уверенно и сделал гораздо больше для победы. Тем удивительнее, что один из судей отдал Хиллу один из отрезков, а второй и вовсе два. И хотя это немного подпортило настроение россиянину, не помешало ему продлить беспроигрышную серию. Пусть и с помощью раздельного вердикта.

Следующей из россиян в клетку вышла Авсарагова. На протяжении её карьеры было очень сложно отделаться от впечатления, что пока россиянка не готова на равных сражаться со звёздами наилегчайшего дивизиона Bellator. Поначалу ей «скармливали» исключительно проходных соперниц, а первое относительно серьёзное испытание чуть было не обернулось провалом. В дуэли с Алехандрой Ларой она смотрелась не лучшим образом и склонила на свою сторону лишь двух из трёх членов жюри.

На этот же раз проблемы были ещё более серьёзными. Авсарагова не могла найти дистанцию и больше финтила, чем наносила точные удары. Более опытная Киш была активнее, агрессивнее и постоянно прессинговала оппонентку, заставляя её чувствовать себя не в своей тарелке. И подобрать ключи к бывшей представительнице UFC не удалось вплоть до конца поединка. Диана была пассивна, выбрасывала откровенно мало, а в концовке ещё и пропустила пару увесистых коленей. Как итог, все судьи встали на сторону Джастин — 30:27 (двое), 29:28.

Но если Авсарагова потерпела первое поражение в карьере, то Ислам Мамедов уступил впервые с января 2022-го. Тогда он крайне спорным решением проиграл легенде лёгкого дивизиона Бенсону Хендерсону и позволил тому осуществить последний в карьере забег за титулом, пусть и неудачный. Составить конкуренцию Усману Нурмагомедову ветеран не смог и повесил перчатки на гвоздь.

Мамедову же предстояло подраться с некогда первым номером дивизиона Сидни Аутло. И на бумаге именно он считался фаворитом. Мало того, что американец не бился со времён сокрушительного поражения нокаутом от Тофика Мусаева, так ещё недавно и попался на запрещённых препаратах, отсрочив своё и так затянувшееся возвращение на несколько месяцев. И было сложно предугадать, в каком состоянии тот войдёт в клетку.

Наверняка многие ожидали, что опытный борец Мамедов сходу постарается повалить Аутло на канвас и будет доминировать над ним в партере. Но с самого начала всё пошло не по плану. Парой мощных попаданий американец разбил нос россиянину, а затем ещё и несколько раз уложил на настил — и это только за первый раунд. Светлым пятном стал переход за спину противника и попытка удушающего.

Казалось, неудача в первой пятиминутке заставит Мамедова обратиться к своим сильным сторонам и сразу же перейти к грэпплингу, но тот продолжал размениваться с Аутло в стойке. И добиться чего-то серьёзного не мог. А когда немного зазевался и оказался на ближней дистанции, пропустил очередной тейкдаун.

Перед третьим раундом Аутло вполне мог вести со счётом 20:18. Следовательно, Мамедову не оставалось ничего иного, кроме как идти вперёд и пытаться завершить сражение досрочно. Но преуспеть он не сумел. По итогам противостояния Ислам хоть и превзошёл Сидни по числу точных попаданий (43:31), но по проходам в ноги уступил с огромной разницей (0:10) и проиграл единогласным решением.

Последним из соотечественников в клетку вошёл Валентин Молдавский, перед которым стояла задача реабилитироваться за провал в дуэли с Линтоном Васселом. Тогда он не только впервые был бит нокаутом, но и потерял возможность второй раз сразиться за трофей с Райаном Бейдером. Вместо этого ему был назначен бой со Стивом Моури. Ранее их пути уже пересекались, но полноценная схватка не состоялась. Уже в первом раунде американец получил тычок в глаз и не смог продолжать драться.

На этот раз проведению поединка ничего не помешало, а Молдавский наглядно продемонстрировал, почему занимает вторую строчку в рейтинге тяжёлого веса Bellator. Представитель Fedor Team играючи переводил противника в партер и уверенно контролировал, изредка «нагружая» голову и корпус. Не сказать, чтобы это выглядело зрелищно, но для победы все средства хороши.

Первые два раунда Моури вчистую уступил, что не осталось незамеченным его наставниками, пытавшимся «разбудить» его перед заключительным. Но защититься от очередного тейкдауна Молдавского это не помогло. Россиянин спокойно удерживал американца на земле, а после того, как уставший слушать гул болельщиков рефери поднял их в стойку, вновь опрокинул того на канвас. И зацементировал свою победу — 30:27.

В отличие от большинства схваток с участием россиян, главный бой вечера не продлился всё отведённое время. Первый номер полусреднего дивизиона Логан Сторли не стал церемониться и сразу навязал Бреннану Уорду свой стиль, а уже во втором отрезке «забил» его в партере. И тем самым подтвердил статус первого претендента на титул. Возможно, уже в скором он получит шанс вернуть себе трофей в реванше с Ярославом Амосовым.