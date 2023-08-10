Камил Гаджиев считает, что Фёдор Емельяненко может составить конкуренцию Тайсону

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что боец смешанных единоборств (ММА) россиянин Фёдор Емельяненко сможет составить серьёзную конкуренцию американскому боксёру Майку Тайсону.

«Да, Фёдор не боксёр, но для него это понятный вид спорта, и он в своё время проводил много тренировок по боксу. И ставить однозначно на сегодняшнего Тайсона — не знаю. Я думаю, что Фёдор будет очень даже конкурентоспособно смотреться», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что поединка между Фёдором Емельяненко и Тайсоном не будет, поскольку ни одна организация его не разрешит.