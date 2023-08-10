Камил Гаджиев считает, что Фёдор Емельяненко может составить конкуренцию Тайсону
- Gettyimages.ru
- © MediaNews Group/Los Angeles Daily News
«Да, Фёдор не боксёр, но для него это понятный вид спорта, и он в своё время проводил много тренировок по боксу. И ставить однозначно на сегодняшнего Тайсона — не знаю. Я думаю, что Фёдор будет очень даже конкурентоспособно смотреться», — цитирует Гаджиева РИА Новости.
На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.
У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что поединка между Фёдором Емельяненко и Тайсоном не будет, поскольку ни одна организация его не разрешит.