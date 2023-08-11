Узнать больше

Немков заявил, что хотел бы подраться с победителем поединка Васселла и Бейдера

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков рассказал, с кем хотел бы подраться после перехода в тяжёлый дивизион.
Немков заявил, что хотел бы подраться с победителем поединка Васселла и Бейдера
  • РИА Новости

«С нетерпением жду боя между Васселлом и Бейдером. Хотел бы сразиться с победителем этого поединка. Я уже дрался с Райаном, но в тяжёлом весе по-другому дерётся. Но если победит Линтон, для меня это также будет интересно», — приводит слова бойца MMA Junkie.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. Он является лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории.

Ранее Немков заявил, что хочет освободить пояс чемпиона Bellator и перейти в тяжёлый вес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить