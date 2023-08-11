Немков заявил, что хотел бы подраться с победителем поединка Васселла и Бейдера
- РИА Новости
«С нетерпением жду боя между Васселлом и Бейдером. Хотел бы сразиться с победителем этого поединка. Я уже дрался с Райаном, но в тяжёлом весе по-другому дерётся. Но если победит Линтон, для меня это также будет интересно», — приводит слова бойца MMA Junkie.
На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. Он является лучшим бойцом Bellator вне зависимости от весовой категории.
Ранее Немков заявил, что хочет освободить пояс чемпиона Bellator и перейти в тяжёлый вес.