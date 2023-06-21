Немков возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator
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Россиянин опередил бразильца Патрисиу Питбуля Фрейри, который теперь находится на второй позиции. Третий — украинец Ярослав Амосов.
Немков 17 июня нанёс поражение кубинцу Йоэлю Ромеро на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на его счету 16 побед (девять нокаутом) и два поражения в карьере.
Ранее сообщалось, что Немков не исключил перехода из Bellator в UFC.