Немков не исключил переход из Bellator в UFC

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков сообщил, что пока не собирается уходить из второго по силе в мире чемпионата по смешанным единоборствам.

«На данный момент я не могу перейти в UFC, потому что действующий контракт с Bellator. Недавно его подписал. Меня здесь всё устраивает, посмотрим, время покажет», — цитирует Немкова «Матч ТВ».

По словам российского бойца, пока нет информации по его возможным новым соперникам.

«Bellator ничего не говорил. К тренировкам приступлю, когда восстановлюсь, есть небольшие травмы, по мелочи — отбитые кулаки, ноги чуток отбиты», — заключил он.

Немков 17 июня нанёс поражение кубинцу Йоэлю Ромеро на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на счету Немкова 16 побед (девять нокаутом) и два поражения в карьере.

30-летний боец из России в январе подписал новый контракт с Bellator.

Ранее российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о титульном поединке между Немковым и Ромеро.