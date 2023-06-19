Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Немков не исключил переход из Bellator в UFC

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков сообщил, что пока не собирается уходить из второго по силе в мире чемпионата по смешанным единоборствам.

«На данный момент я не могу перейти в UFC, потому что действующий контракт с Bellator. Недавно его подписал. Меня здесь всё устраивает, посмотрим, время покажет», — цитирует Немкова «Матч ТВ».

По словам российского бойца, пока нет информации по его возможным новым соперникам.

«Bellator ничего не говорил. К тренировкам приступлю, когда восстановлюсь, есть небольшие травмы, по мелочи — отбитые кулаки, ноги чуток отбиты», — заключил он.

Немков 17 июня нанёс поражение кубинцу Йоэлю Ромеро на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на счету Немкова 16 побед (девять нокаутом) и два поражения в карьере.

30-летний боец из России в январе подписал новый контракт с Bellator.

Ранее российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о титульном поединке между Немковым и Ромеро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить