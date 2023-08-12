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Молдавский победил Моури на турнире Bellator 298

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Валентин Молдавский одержал победу над американцем Стивом Моури на турнире Bellator 298 в Су-Фолсе (Южная Дакота, США).

Соглавное событие турнира завершилось победой 31-летнего россиянина единогласным решением судей.

Таким образом, Моури потерпел первое поражение в карьере. На счету американского бойца 10 побед, одна ничья и один несостоявшийся поединок.

У Молдавского 12 побед и три поражения. Ещё один бой признан несостоявшимся.

Другой российский боец ММА Ислам Мамедов потерпел поражение от американца Сидни Аутло на прошедшем турнире. Поединок основного карда завершился поражением 33-летнего россиянина единогласным решением судей.

Ранее чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков признался, что хочет подняться в тяжёлый дивизион.

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