Молдавский победил Моури на турнире Bellator 298
Соглавное событие турнира завершилось победой 31-летнего россиянина единогласным решением судей.
Таким образом, Моури потерпел первое поражение в карьере. На счету американского бойца 10 побед, одна ничья и один несостоявшийся поединок.
У Молдавского 12 побед и три поражения. Ещё один бой признан несостоявшимся.
Другой российский боец ММА Ислам Мамедов потерпел поражение от американца Сидни Аутло на прошедшем турнире. Поединок основного карда завершился поражением 33-летнего россиянина единогласным решением судей.
Ранее чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков признался, что хочет подняться в тяжёлый дивизион.