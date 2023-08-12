Триумф и травма: Гасанов справился с Абдурахмановым, а Пономарёв сломал ногу и проиграл Вахаеву на ACA 161

Магомедрасул Гасанов сломил сопротивление Саламу Абдурахманова в главном поединке турнира ACA 161. Чемпион в среднем весе в третий раз защитил титул и попутно вышел в полуфинал Гран-при. В следующий раунд пробился и Мухумат Вахаев, взявший верх над сломавшим ногу Григорием Пономарёвым. Помимо прочего, Азам Гафоров в ярком пятираундовом бою справился с Вартаном Асатряном, Магомед Бибулатов победил Важу Циптаури, Фаридун Одилов «задушил» Вагнера Прадо, а Абдул-Рахман Джанаев нокаутировал Криса Ханикатта.

Предыдущий турнир ACA разочаровал многих болельщиков. Но не тем, что происходило в клетке, а многочисленными отменами поединков. По различным причинам зрители не смогли увидеть сразу несколько ожидаемых противостояний, из-за чего ажиотаж вокруг шоу заметно спал. И были опасения, что и на этот раз может произойти что-то похожее, ведь от травм в смешанных единоборствах никто не застрахован и от изначально заявленных 16 боёв могла остаться лишь часть.

Без перестановок вновь не обошлось, но организаторам удалось добиться главного — все шесть схваток в рамках Гран-при были проведены, в том числе дуэль с участием бывшего обладателя титула AMC Fight Nights Григория Пономарёва и экс-чемпиона ACA Мухумата Вахаева, а также сражение за трофей в среднем весе с участием Магомедрасула Гасанова и Саламу Абдурахманова. Ранее оно уже дважды переносилось, но с третьей попытки всё же было проведено.

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Однако не только названные поединки привлекали внимание поклонников смешанных единоборств. Множество звёзд было заявлено и в предварительную программу, включая бывшего лидера наилегчайшего и легчайшего дивизионов. Имран Букуев и Рустам Керимов синхронно одержали победы единогласным решением судей над Русланом Абильтаровым и Жосиелом Силвой соответственно, закрыв поражения в последних дуэлях. Причём для Силвы это фиаско стало первым в карьере. До встречи с Олегом Борисовым он выиграл 17 раз подряд и считался одним из главных кандидатов на переход в UFC.

В основную программу не попал и один из шести поединков Гран-при. Право выйти в следующий раунд оспаривали средневесы Абдул-Рахман Джанаев и Крис Ханикатт, в своё время довольно успешно выступавший в Bellator, а также бравший верх над Александром Шлеменко. Но всё это осталось в прошлом. 35-летний американец неожиданно забыл о своей фирменной борьбе и почему-то решил размениваться с россиянином в стойке, за что и поплатился. На исходе второй минуты он пропустил серию из трёх попаданий, после чего рухнул на канвас и оказался под шквалом ударов. Рефери не оставалось ничего иного, кроме как остановить избиение.

Таким образом, Джанаев впервые за три с половиной года выиграл досрочно и прошёл в полуфинал, где померится силами с Шамилем Абдулаевым. Тот лишь в мае дебютировал в лиге и с ходу разобрался с бывшим претендентом на пояс Артёмом Фроловым.

Удачно свой путь в промоушене начал и Фаридун Одилов. Изначально экс-чемпион Eagle FC должен был драться с Эльханом Мусаевым, но впоследствии тот был заменён на Вагнера Прадо. В 2012-2013 годах бразилец даже числился в UFC, но не одержал ни одной победы и отправился путешествовать по миру MMA. С тех пор он выиграл лишь девять из 15 схваток, успел пересечься с Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером, которым в обозримом будущем предстоит выявить сильнейшего на шоу в Абу-Даби, а последнее время провёл в России. И стал считаться скорее некогда известным гастролёром, чем опасным противником.

Не доставил он проблем и Одилову, пусть и продержался более семи минут. Таджикский спортсмен с ходу принялся перебивать бразильца и уже в середине отрезка мощнейшей двойкой отбросил того к сетке, а затем уложил на канвас. Но если первая борцовская сессия не запомнилась ничем серьёзным, то уже второй переход на землю завершился для Прадо катастрофой. Фаридун прошёл в боковой контроль и исполнил удушающий под названием «шарф», напомнив о ярчайших триумфах признанного мастера грэпплинга Алексея Олейника. За путёвку в полуфинал он поспорит с Михаилом Мохнаткиным.

Две следующие схватки продлились все запланированные 25 минут. Непросто пришлось экс-чемпиону в легчайшей категории Магомеду Бибулатову, столкнувшемуся с ожесточённым сопротивлением Важи Циптаури. Первый раунд грузин и вовсе забрал, большую его часть проведя за спиной соперника, но его запал быстро иссяк. Подустав, он стал больше действовать вторым номером, позволяя россиянину «расстреливать» себя с дистанции.

С точки зрения техники противостояние получилось шикарным. Оба регулярно радовали амплитудными вертушками, размашистыми хай-киками и прочими прелестями ударных видов единоборств. Но акцентированных попаданий было не так много. Однако своей активностью Бибулатов всё же склонил жюри на свою сторону, причём всех пятерых. Теперь его ждёт битва с Олегом Борисовым — тем самым, которому он уступил пояс в марте 2022-го.

Самый же красочный бой вечера прошёл в рамках наилегчайшего дивизиона. Азам Гафоров и Вартан Асатрян тоже обошлись без нокаутов и сдач, но устроили настоящую бойню в клетке, заслужив денежный бонус. На протяжении всех пяти раундов оппоненты без устали избивали друг друга, лишь изредка вспоминая о грэпплинге. За первые десять минут они отметились более чем 120 точными ударами, а выбросили под 200.

Лишь после этого темп немного снизился, но поединок не стал смотреться менее зрелищно. В третьем раунде на лицах обоих появилась кровь, а в его середине Асатрян оказался в нокдауне, пропустив сокрушительный прямой. Но атлет чудом восстановился и вплоть до самого конца отчаянно рубился с Гафоровым, хоть и пропускал чуть чаще.

В последнем раунде россиянин стал раз за разом лезть в ноги, но это ничуть не испортило впечатление от дуэли. Спортсмены продемонстрировали увлекательное зрелище и поставили судей в очень непросто положение. В итоге их мнения разделились. На карточках одного из них верх взял Асатрян, но четверо других были на стороне Гафорова. Таким образом, Азам не только прошёл дальше, но и стал первым претендентом на титул. Ведь в следующем этапе он сразится с чемпионом в 56,7 кг Курбаном Гаджиевым.

Битва Пономарёва с Вахаевым буквально обязана была стать одной из самых ярких на турнире. И дело не только в том, что друг с другом встречались два именитых тяжеловеса. Они обменялись колкостями уже на пресс-конференции, а на церемонии взвешивания чуть было не устроили потасовку и тем самым до предела накалили атмосферу вокруг дуэли. И каким же было разочарование зрителей, когда она продлилась всего 32 секунды.

Да, бой двух нокаутёров и не должен был растянуться на 25 минут, но на этот раз причиной его остановки стало не падение одного из соперников, а тяжелейшая травма. Уже в дебюте Пономарёв неудачно оступился и ужасающим образом повредил ногу, не сумев продолжать драться. Однако рефери откровенно проспал этот момент и ещё несколько секунд позволял Вахаеву избивать травмированного противника.

На объявление победителя Пономарёв ожидаемо не вышел, а Вахаев выглядел расстроенным, несмотря на успех. Тяжеловес признал, что хотел выиграть, но явно не таким способом. И пожелал поскорее восстановиться сломавшему ногу оппоненту.

«Хотелось бы побольше продержаться в клетке, но… Честно, неприятно. Желаю скорейшего выздоровления Григорию. Мы раскрутили этот бой, всё сделали, чтобы был полный зал… Мы искренне, честно, хорошо относимся друг к другу… Знал, что первый раунд будет тяжёлый. Но всё как-то быстро нехорошо закончилось», — сказал Вахаев, который теперь в полуфинале турнира сразится с Кириллом Корниловым.

После этого фанатам оставалось надеяться, что главный поединок вечера окажется более ярким, продолжительным и обойдётся без кошмарных травм. И все эти пункты были выполнены. Да, предельно равным он всё же не был. Гасанов с первых минут захватил инициативу и смотрелся сильнее, хоть поначалу и ненамного. Но с каждым раундом его превосходство становилось всё более явным. Уже во втором он отправил Абдурахманова в нокдаун и чуть было не набросил удушающий, а впоследствии продолжил перебивать претендента в стойке.

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Гасанов работал очень умно и при этом разнообразно. Атаковал как ногами, так и руками, а как только чувствовал опасность в размене, сразу завязывал визави в клинч, из которого выходил просто потрясающе. Колени и локти доставляли Абдурахманову огромные проблемы, но защищаться от них он не мог. При этом свои борцовские навыки Магомедрасул до поры до времени не подключал, опасаясь столкнуться с серьёзными проблемами на земле.

Главная интрига заключалась в том, сумеет ли чемпион отработать в таком высочайшем темпе все 25 минут. По ходу боя несколько раз могло показаться, что Магомедрасул подустал и вот-вот сбавит обороты, но тот раз за разом доказывал обратное. После каждого перерыва он шёл вперёд и доминировал, заставляя претендента чувствовать себя не в своей тарелке, и что-либо противопоставить Абдурахманов так и не сумел, потерпев второе поражение в карьере.

Все пятеро судей отдали предпочтение Гасанову, который не только в третий раз защитил титул чемпиона в 84 кг, но и завоевал путёвку в полуфинал Гран-при. Там ему предстоит сразиться с сильнейшим в дуэли Михаила Долгова и Рене Пессоа.

«Через очень многое прошёл, чтобы войти в клетку. Было очень много проблем. Иногда даже думал, стоит ли… Пальцы были выбиты перед боем. Но это всё временно… Саламу очень крепкий. Иногда после попаданий у меня костяшки болели. Не знаю, как он выдерживал», — признался Гасанов.