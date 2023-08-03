Бой Стерлинга с О'Мэлли, реабилитация Молдавского и полуфиналы PFL с участием россиян: главные события августа в MMA

Алджэмейн Стерлинг проведёт четвёртую защиту титула UFC в легчайшем весе в поединке с Шоном О'Мэлли, а чемпионка в минимальном дивизионе Вейли Жанг сразится с Амандой Лемос. Валентин Молдавский постарается реабилитироваться за поражение от Линтона Васселла в битве со Стивом Моури, а Ислам Мамедов — победить Сидни Аутло и пробиться в пятёрку сильнейших легковесов Bellator. Денис Гольцов, Магомед Магомедкеримов, Магомед Умалатов и Марина Мохнаткина поборются за выход в финал Гран-при PFL, а обладатель пояса ACA в средней категории Магомедрасул Гасанов померится силами с бывшим обладателем трофея Саламу Абдурахмановым.

ACA 161

Дата и место проведения: 11 августа, Москва (Россия).

Значимые бои: Магомедрасул Гасанов (ч) — Саламу Абдурахманов (титул в среднем весе), Григорий Пономарёв — Мухумат Вахаев (Гран-при в тяжёлом весе).

В августе ACA проведёт второй подряд турнир в Москве, обещающий вызвать огромный интерес среди местных поклонников смешанных единоборств — во многом за счёт сразу шести поединков в рамках Гран-при в различных категориях. Так, пробиться в следующий раунд постараются бывший чемпион Eagle FC Фаридун Одилов, бывший претендент на пояс в среднем весе Абдул-Рахман Джанаев, известный по выступлениям в AMC Fight Nights Вартан Асатрян и некогда король легчайшего дивизиона Магомед Бибулатов. Но на общем фоне особенно выделяются две схватки, одна из которых определит нового обладателя трофея в 84 кг.

Речь идёт о противостоянии Магомедрасула Гасанова и Саламу Абдурахманова, дважды переносившемся за последние полгода. Изначально действующий и бывший лидеры категории должны были выявить сильнейшего в марте, но тогда второй получил травму, из-за чего битва была отсрочена сначала до июня, а затем — до августа. Остаётся надеяться, что в этот раз бойцам ничто не помешает зайти в клетку и они всё же выявят чемпиона.

То же самое можно сказать и о дуэли Григория Пономарёва с Мухуматом Вахаевым, из-за проблем второго «переехавшей» с ACA 160. Если спортсмены всё же доберутся до клетки, то наверняка подарят фанатам яркое зрелище, способное завершиться жесточайшим нокаутом. При этом выделить фаворита крайне сложно. Пусть бывший чемпион ACA выиграл лишь один из трёх последних боёв, по опыту он значительно превосходит визави и может удивить его как в стойке, так и в партере. А победителя в полуфинале уже ждёт Кирилл Корнилов.

Bellator 298

Дата и место проведения: 11 августа, Су-Фолс (США).

Значимые бои: Валентин Молдавский — Стив Моури, Ислам Мамедов — Сидни Аутло, Ахмед Магомедов — Кай Камака — третий, Диана Авсарагова — Джастин Киш, Владимир Токов — Жаиро Пачеко, Никита Михайлов — Леандро Хиго, Касум Касумов — Джош Хилл.

Буквально изобилует схватками с участием россиян очередной турнир Bellator. В общей сложности в Су-Фолс подерутся восемь представителей страны, причём двое из них разделят клетку друг с другом. Речь идёт о восходящей звезде наилегчайшего веса Диане Авсараговой и Джастин Киш — уроженке Ленинграда, перебравшейся вместе с приёмными родителями в США. В плане опыта она заметно превосходит юную соперницу и наверняка составит ей достойную конкуренцию. Пусть и имеет крайне непрезентабельный рекорд 8-6 и лишь две победы за последние шесть лет.

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Компанию Авсараговой в предварительной программе составят ещё четверо соотечественников, каждый из которых будет решать разные задачи. Касум Касумов постарается успешно дебютировать в американской лиге и нанести шестое поражение в карьере Джошу Хиллу, а Ахмед Магомедов — реабилитироваться за неудачу в бою с Генри Корралесом. Помешать ему попытается Кай Камака — третий, бывший боец UFC, довольно неплохо проявивший себя после ухода из чемпионата. В Bellator он взял верх в трёх битвах из четырёх. Очередные поединки проведут представители Fedor Team Владимир Токов и Никита Михайлов, причём обоих ждут встречи с не самыми звёздными соперниками из Бразилии. Жаиро Пачеко неудачно начал свою карьеру в промоушене и лишился статуса непобеждённого в сражении с Киллисом Мотой, а Леандро Хиго был сильнее лишь в половине из восьми последних схваток.

В главной же программе выступят ещё двое спортсменов из России. Валентин Молдавский лишился статуса главного претендента на титул в тяжёлом весе после сокрушительного поражения в бою с Линтоном Васселлом. И чтобы вернуть его, ему необходимо уверенно разобраться со Стивом Моури. Ранее они уже пересекались в клетке, но тогда дуэль была признана несостоявшейся. Воспитанник Фёдора Емельяненко попал визави в глаз, из-за чего тот не смог продолжить сражение.

В свою очередь, Ислам Мамедов попробует продлить успешную серию до трёх схваток и ворваться в топ-5 лёгкого дивизиона. Конечно, списывать со счетов Сидни Аутло не стоит, ведь ранее он занимал первую строчку в рейтинге. Но не дрался атлет уже более года, поэтому судить о его нынешнем состоянии крайне сложно. В июле 2022-го американец всего за 27 секунд был нокаутирован дебютантом лиги Тофиком Мусаевым, а в феврале провалил тест на запрещённые препараты и был дисквалифицирован на шесть месяцев.

PFL 8

Дата и место проведения: 18 августа, Нью-Йорк (США).

Значимые бои: Денис Гольцов — Джордан Хейдерман, Марина Мохнаткина — Эмбер Лейброк.

Спустя неделю состоится очередной турнир PFL, а по его итогам станут известны имена ряда финалистов нынешнего сезона. К сожалению, среди их числа не окажется получившего травму Мовлида Хайбулаева. Зато четвёртую попытку добраться до решающего раунда предпримет Денис Гольцов. В 2019-м выполнить эту задачу ему помешал будущий триумфатор первенства Али Исаев, в 2021-м — Анте Делия, а год назад — проблемы с визой, из-за которых он не смог провести бой с Маттеусом Шеффелом. Но сейчас складывается впечатление, что остановить его может лишь что-то сверхъестественное. В этом году россиянин буквально не замечает соперников, подтверждением чему являются два подряд выигрыша нокаутом в первом раунде. И если с Сезаром Феррейрой он провёл в клетке более двух минут, то Йоргана де Кастро уложил всего за 18 секунд.

Не исключено, что такая же судьба постигнет и Джордана Хейдермана. Несмотря на внушительный рекорд (7-0) и звучное прозвище Тор, он не имеет опыта выступлений на высоком уровне и уж точно никогда не встречался с такими грозными соперниками. Лишь один из его предыдущих соперников провёл более десяти боёв в MMA, а сразу двое из них имеют отрицательный баланс побед и поражений на данный момент.

Фаворитом полуфинала можно назвать и Марину Мохнаткину. Эмбер Лейброк не может похвастаться ни внушительным послужным списком (7-5), ни триумфами в сражениях со звёздными визави. Будущей претендентке на пояс UFC Меган Андерсон она уступила, а в Bellator и вовсе провалилась, досрочно проиграв три раза подряд. На бой с россиянкой же она вряд ли выйдет в идеальном состоянии, ведь только в середине июля пережила форменное избиение в битве с Лариссой Пачеко. Восстановиться же за такой короткий срок практически невозможно.

UFC 292

Дата и место проведения: 19 августа, Бостон (США).

Значимые бои: Алджэмейн Стерлинг (ч) — Шон О'Мэлли (титул в легчайшем весе), Вейли Чжан (ч) — Аманда Лемос (титул в минимальном весе), Крис Вайдмэн — Брэд Таварес, Денис Тюлюлин — Грегори Родригес.

Для российских поклонников Абсолютного бойцовского чемпионата август обещает стать одним из самых разочаровывающих месяцев в году. Травма Умара Нурмагомедова, а также отказ от участия Тагира Уланбекова и Саида Нурмагомедова практически до нуля сократили представительство отечественных спортсменов на турнирах организации. В итоге защищать честь страны придётся Денису Тюлюлину — бойцу среднего веса, находящемуся на грани увольнения из крупнейшего MMA-промоушена планеты.

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В UFC он был бит в двух поединках из трёх и в статусе андердога подходит к противостоянию с Грегори Родригесом. Да, бразилец досрочно проиграл в январе, но до этого уже демонстрировал способность справляться с серьёзными испытаниями. В списке его «жертв» значатся крепкие Джулиан Маркес и Чиди Нжокуани, а также Юн Ёнг Парк — тот самый, который за последние полгода «задушил» сначала самого Тюлюлина, а потом и Альберта Дураева.

Однако не только выступление Дениса привлекает внимание поклонников смешанных единоборств. Помимо него, на шоу в Бостоне заявлены бывшие чемпионы UFC Коди Гарбрэндт и возвращающийся после тяжелейшей травмы Крис Вайдмэн, звёздный боец легчайшего дивизиона Марлон Вера, а также сразу две битвы за пояс. В одной из них Вейли Жанг схлестнётся с Амандой Лемос — крепкой бразильянкой, идущей на серии из двух досрочных побед. Но даже это не позволяет отдавать ей предпочтение в грядущей дуэли. В физической мощи и ударных навыках китаянка может дать фору подавляющему большинству конкуренток и наверняка будет доминировать в стойке.

Довольно предсказуемым видится и результат главного боя вечера. Да, в плане популярности Шон О'Мэлли на голову превосходит Алджэмейна Стерлинга и наверняка будет иметь колоссальную поддержку со стороны болельщиков. Но поможет ли это ему не пропускать проходы в ноги от чемпиона? Он никогда не славился защитой от тейкдаунов (60%) и вряд ли успеет заметно прибавить в этом аспекте к концу августа. И если Шугар не сумеет нокаутировать противника, то рискует мучиться в партере все пять раундов. А в этих условиях рассчитывать на благосклонность судей не придётся.

PFL 9

Дата и место проведения: 23 августа, Нью-Йорк (США).

Значимые бои: Магомед Магомедкеримов — Магомед Умалатов.

В конце месяца станет известен ещё один участник финала сезона PFL. Но если в тяжёлом весе у мужчин и полулёгком у женщин существует вероятность того, что поединок за трофей пройдёт без участия россиян, то в полусредней категории такое развитие событий исключено. Ведь за путёвку в заключительный раунд поспорят два Магомеда — Магомедкеримов и Умалатов. Оба блестяще смотрелись в регулярке и дважды взяли верх, но расположились на первой и четвёртой строчках в таблице соответственно. Всему виной Садибу Си. Швед уложил Шейна Митчелла в третьем раунде и поднялся на третье место, обогнав бывшего чемпиона Eagle FC по дополнительным показателям.

Что касается фаворита, то выделить его крайне сложно. В плане опыта Магомедкеримов смотрится предпочтительнее, ведь ранее не только дважды добирался до финала сезона PFL, но и выигрывал его в 2018-м. Умалатов таким похвастаться не может, но зато ни разу в карьере не проигрывал (14-0) и не уступает соотечественнику ни в одном из аспектов. По ходу предыдущих схваток он продемонстрировал, что здорово смотрится как в стойке, так и в партере и способен работать в высоком темпе на протяжении всех 15 минут.