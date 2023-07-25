Трамп: думаю, Хабиб Нурмагомедов был великолепен

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает россиянина Хабиба Нурмагомедова великолепным бойцом ММА.

Думаю, Хабиб был великолепен. И похоже, он уже не вернётся. Но я спросил Дану Уайта: «Где Хабиб? Ты собираешься заставить его вернуться?» — заявил Трамп на YouTube-канале UFC.

Нурмагомедов удерживал чемпионский титул UFC в лёгком весе с апреля 2018 до марта 2021 года, когда объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт отреагировал на желание бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова встретиться с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.