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Трамп: думаю, Хабиб Нурмагомедов был великолепен

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает россиянина Хабиба Нурмагомедова великолепным бойцом ММА.
Трамп: думаю, Хабиб Нурмагомедов был великолепен
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Tama

Думаю, Хабиб был великолепен. И похоже, он уже не вернётся. Но я спросил Дану Уайта: «Где Хабиб? Ты собираешься заставить его вернуться?» — заявил Трамп на YouTube-канале UFC.

Нурмагомедов удерживал чемпионский титул UFC в лёгком весе с апреля 2018 до марта 2021 года, когда объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт отреагировал на желание бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова встретиться с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.

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