Шесть боёв Гран-при ACA пройдут в Москве 11 августа

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на турнире ACA 161 планируется провести шесть поединков в Гран-при различных весовых категорий.

В главном бою чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула с экс-чемпионом организации Саламу Абдурахмановым. Победитель боя продолжит полуфинальный путь в «восьмёрке» Гран-при.

В соглавном поединке бывший чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарёв дебютирует в ACA, где встретится с экс-чемпионом организации Мухуматом Вахаевым.

В схватке Пономарёв — Вахаев определится полуфиналист Гран-при ACA в «королевском» тяжёлом весе.

Российский боец Вартан Асатрян встретится в четвертьфинальном поединке Гран-при в наилегчайшем весе против представителя Таджикистана Азама Гафорова.

Также пройдёт бой в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым и российским бойцом Эльханом Мусаевым.

Экс-чемпион легчайшего дивизиона АСА россиянин Магомед Бибулатов встретится с грузином Важей Циптаури.

Американский боец Крис Ханникат продолжит выступление в АСА, где проведёт поединок в среднем весе с россиянином Абдул-Рахманом Джанаевым.

Четвертьфинальный бой Гран‑при АСА в полулёгком весе между россиянином Бибертом Туменовым и американцем Ленсом Палмером перенесён в кард 162 турнира из-за травмы американского спортсмена. Новая дата поединка — 2 сентября на турнире АСА 162 в Краснодаре.

Ранее президент АСА рассказал о будущем Резникова в лиге.