Новые чемпионы: Гаджидаудов победил Слипенко, а Омаров нокаутировал Сулейманова на ACA 160

Устармагомед Гаджидаудов сломил сопротивление Виталия Слипенко в главном поединке турнира ACA 160 и завоевал титул чемпиона в полусреднем весе. Бой продлился запланированные пять раундов, по окончании которых все пятеро судей отдали предпочтение претенденту. В свою очередь, Ислам Омаров во втором раунде нокаутировал получившего травму пальца Алихана Сулейманова и отобрал у него пояс в полулёгкой категории. Также шоу в Москве запомнилось досрочными победами Висхана Магомадова и Хердерсона Батисты — оба завершили свои схватки эффектными ударами коленом.

Турнир ACA 160 в Москве мог стать одним из самых громких и обсуждаемых событий лета в российских смешанных единоборствах. Изначально на него были заявлены два титульных поединка, а также две схватки с участием звёздных бойцов по меркам не только страны, но и всего мира. В рамках Гран-при в тяжёлом и наилегчайшем весах соответственно должны были выступить экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарёв и бывший второй номер своего дивизиона UFC Аскар Аскаров. Но планам организаторов не суждено было сбыться.

Ещё в начале июля стало ясно, что битва с участием Пономарёва перенесена на 11 августа, причём виновником тому стал его противник — Мухумат Вахаев. Как сообщили в пресс-службе лиги, бывший лидер категории сослался на состояние здоровья и причины личного характера. А менее двух недель спустя стало известно и о проблемах Аскарова. Как сообщил глава ACA Алексей Яценко, тот был вынужден отказаться от выхода в клетку по медицинским показаниям. При этом функционер не стал ни уточнять подробности произошедшего с Аскаром, ни называть дату его возвращения.

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Таким образом, программу шоу завершали два боя за пояс. В одном из них Виталий Слипенко проводил первую защиту трофея в полусреднем весе, завоёванного им в сражении с Абубакаром Вагаевым. Причём изначально он должен был провести реванш с бывшим чемпионом, но тот также был вынужден сняться из-за травмы. На замену вышел Устармагомед Гаджидаудов.

Зато не претерпел изменений поединок за титул в полулёгком весе между обладателем звания Алиханом Сулеймановым и не знающим поражений Исламом Омаровым, одержавшим победы в 13 боях подряд. Это стало достойным награждением для болельщиков, ждавших этот бой более полугода. Изначально соперники должны были сойтись в декабре, но тогда претендент не сумел сделать вес. Однако он извлёк из этого выводы и перестраховался, в результате чего оказался на 50 г легче соперника.

Без драмы в этом противостоянии не обошлось. Сулейманов здорово смотрелся в первом раунде и около трёх минут удерживал оппонента на земле, но повредил палец на правой руке. И хотя вышел на второй отрезок, сопротивляться был неспособен. На этот раз сверху оказался уже Омаров и выглядел на голову сильнее. Уложив Алихана на канвас, он обрушил на него град ударов и заставил рефери вмешаться.

Таким образом, Омаров не только стал новым чемпионом ACA в категории 65,7 кг, но и пробился в полуфинал Гран-при в полулёгком весе. За выход в решающую стадию он поспорит с Алексеем Полпудниковым, в марте сокрушившим Абдул-Рахмана Дудаева.

«Честно говоря, ощущаю эмоции, которые до этого не чувствовал. На моей талии золото — на это мои тренеры настраивали меня с первого дня, как я появился в лиге. Мы добились этого. Если я хоть сейчас завершу карьеру, буду доволен, ведь я забрал своё. Здесь должен быть ещё один пояс, но я его не вижу. Если хотите, сразу отдайте мне Гран-при. Или чуть подождите. Мы его всё равно возьмём», — сказал Омаров.

Как признался новоиспечённый чемпион, он лишь в самой концовке первой пятиминутки обратил внимание на проблемы Сулейманова с пальцем. И допустил, что битва могла сложиться иначе, не получи тот травму. Однако внимание Ислама быстро переключилось на его будущего соперника, также оказавшегося в клетке. Полпудников поздравил Омарова и заявил о готовности забрать у него трофей, но получил жёсткий ответ.

«Спасибо за поздравления. Ты не заберёшь этот пояс, пока я дышу. Запомни это... Можете наслаждаться отдыхом, сборами, тренировками. Но пока титул мне нравится. Я не отдаю его», — заявил Омаров.

После этого настал черёд главного поединка. И одна из главных интриг заключалась в том, сумеет ли Слипенко удерживать Гаджидаудова на дистанции и избегать борьбы. Виталий очень активно начал и принялся поддавливать Устармагомеда, но позволил тому сократить дистанцию и завязать себя в клинче. Однако уложить себя на настил не дал. А в стойке продолжил смотреться предпочтительнее. Да, пару раз он дал сопернику поймать себя на встречном движении, но его размашистые удары ногами всё же выглядели ощутимее.

Гаджидаудов понял, что в разменах уступает Слипенко, и вновь попробовал провести тейкдаун. И на этот раз преуспел. Правда, надолго задержаться в доминирующей позиции не смог. Виталий поднялся, вновь обрушил на соперника серию атак и завершил первый отрезок с впечатляющим преимуществом по точным попаданиям — 20:8.

Слипенко продолжил «махать ногами» и после перерыва. Вопрос был лишь в том, сумеет ли он продолжать так все запланированные пять раундов. Мало того что такие выпады сами по себе отнимают у спортсмена очень много сил, так ещё и Гаджидаудов постоянно пытался выкачивать из него энергию, раз за разом предлагая посоревноваться в грепплинге. До конца отрезка Устармагомед ещё раз уложил Виталия на землю и постепенно стал всё чаще опережать в разменах подуставшего чемпиона.

На третий раунд Слипенко вышел ещё более уставшим. Он уже не прессинговал оппонента и был вынужден отступать, попутно пропуская размашистые хуки в голову. И сам не заметил, как оказался припёрт к сетке — то, что и хотел Гаджидаудов. Контроль вкупе с «грязным боксом» помогли ему заработать очки в глазах судей и, возможно, забрать эту пятиминутку. Пусть в концовке Виталий всё же вырвался и даже немного напомнил о своих ударных навыках.

Казалось, в четвёртом отрезке Гаджидаудов продолжил гнуть свою линию, но первую половину он решил отработать на ногах. И не сказать, чтобы это пошло ему на пользу. К этому моменту оба подустали и двигались не так быстро, но Слипенко всё равно ухитрялся перебивать претендента. И на волне этого успеха не только заблокировал тейкдаун противника, но и сам прошёл в ноги Устармагомеду. Правда, лишь немного сократил отставание по данному показателю (2:6), да и надолго остаться сверху не сумел.

Таким образом, перед заключительной пятиминуткой на карточках судей вполне могла быть ничья. Первую и четвёртую те могли отдать Слипенко, а вторую и третью — Гаджидаудову. Поэтому обоим бойцам было крайне важно здорово отработать последний отрезок. Это понимали и сами оппоненты, временами устраивавшие в клетке бескомпромиссную рубку. Естественно, когда Устармагомед не прибегал к борьбе, а этого было немало. Но всё же атаки Виталия смотрелись острее, точнее и наносили весомый ущерб. Судьи вполне могли обратить на это внимание.

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Однако единогласный вердикт рефери сумел удивить многих. Четверо из пяти отдали Гаджидаудову четыре раунда из пяти (49:46), в то время как последний был чуть более благосклонен к Слипенко (48:47). Таким образом, дебютировавший в лиге (на тот момент ACB) ещё в 2014 году Устармагомед наконец завоевал титул и прошёл в полуфинал Гран-при. Там он померится силами с бывшим бойцом UFC Альбертом Туменовым.

«Я бы поставил этот бой в тройку самых сложных в карьере. Хороший поединок, настраивался на Виталия. Знал, что он молод, полон сил, хочет защитить пояс. Но я знал свои навыки, на что способен. Мне просто нужно было соблюдать дисциплину и выиграть... Очень много не получилось, но и удалось тоже немало», — сказал новоиспечённый чемпион.

Также шоу в Москве запомнилось целым рядом ярких досрочных побед, причём большинство из них было зафиксировано в пределах первых пяти минут. Три из семи схваток предварительной программы завершились в стартовом раунде. Первым отличился Сайфулла Джабраилов, за 62 секунды разобравшийся с Клеверсоном Силвой, а затем его примеру последовали Нашхо Галаев и Хердерсон Батиста. Причём бразилец сделал это очень эффектно, ударом колена отправив на канвас Рамазана Кишева. Тем самым он практически повторил нокаут в исполнении Висхана Магомадова в сражении с Мичелом Силвой. Правда, россиянину пришлось провести в клетке чуть больше времени.

Поддержал почин и Курбан Тайгибов, завоевавший путёвку в полуфинал Гран-при в полулёгком весе. Россиянину потребовалось менее трёх с половиной минут, чтобы нокаутировать Луиса Рафаэля Лаурентино и пробиться в следующий раунд. Там его ждёт встреча с триумфатором дуэли между Бибертом Туменовым и Лэнсом Палмером, несколько лет назад наделавшим немало шума в PFL.