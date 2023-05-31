В ACA сообщили, что санкции не создадут проблем для проведения боя Джонсон — Вязигин

Американский тяжеловес Тони Джонсон, несмотря на санкции, примет участие в Гран-при российской лиги смешанных единоборств ACA, где проведёт поединок с Антоном Вязигиным.

«Американские санкции не создали никаких значимых проблем для проведения боя Тони Джонсон — Антон Вязигин в России», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Бой между спортсменами пройдёт 2 июня в Санкт-Петербурге. Они сразятся за выход в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе.

В ноябре 2020 года Джонсон взял пояс АСА, затем дважды защитил его. Но в марте 2022 года он потерял титул в бою с Салимгереем Расуловым.

Ранее сообщалось, что Гончаров одержал победу над Фроесом на турнире АСА 156.