В ACA сообщили, что санкции не создадут проблем для проведения боя Джонсон — Вязигин
«Американские санкции не создали никаких значимых проблем для проведения боя Тони Джонсон — Антон Вязигин в России», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Бой между спортсменами пройдёт 2 июня в Санкт-Петербурге. Они сразятся за выход в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе.
В ноябре 2020 года Джонсон взял пояс АСА, затем дважды защитил его. Но в марте 2022 года он потерял титул в бою с Салимгереем Расуловым.
Ранее сообщалось, что Гончаров одержал победу над Фроесом на турнире АСА 156.