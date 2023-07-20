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Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед боем

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Российские бойцы Виталий Слипенко и Устармагомед Гаджидаудов провели процедуру взвешивания перед боем.
Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед боем

    Они показали одинаковый вес — 77,6 кг.

    Слипенко и Гаджидаудов сразятся 21 июля в Москве в главном бою турнира ACA 160.

    Слипенко, являющийся чемпионом ACA в полусреднем весе, проведёт первую защиту пояса. На его счету 16 побед и четыре поражения. В активе 32-летнего Гаджидаудова 16 побед и шесть поражений.

    Одновременно с розыгрышем титула определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе, который выходит в полуфинале на Альберта Туменова.

    Ранее сообщалось, что Расул Мирзаев и Искандар Зияев сразятся в со-главном бою турнира Pravda Boxing в Москве.

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