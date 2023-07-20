Слипенко и Гаджидаудов показали одинаковый вес перед боем
Они показали одинаковый вес — 77,6 кг.
Слипенко и Гаджидаудов сразятся 21 июля в Москве в главном бою турнира ACA 160.
Слипенко, являющийся чемпионом ACA в полусреднем весе, проведёт первую защиту пояса. На его счету 16 побед и четыре поражения. В активе 32-летнего Гаджидаудова 16 побед и шесть поражений.
Одновременно с розыгрышем титула определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе, который выходит в полуфинале на Альберта Туменова.
Ранее сообщалось, что Расул Мирзаев и Искандар Зияев сразятся в со-главном бою турнира Pravda Boxing в Москве.