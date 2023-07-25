Последнее испытание перед Джонсом: почему UFC стоит организовать Павловичу бой с Аспинэллом

Том Аспинэлл триумфально вернулся после тяжёлой травмы колена и за 73 секунды нокаутировал Марчина Тыбуру в главном поединке турнира UFC Fight Night 224 в Лондоне, после чего заявил о желании подраться за титул. Причём сначала он намерен сразиться с победителем боя между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком, а потом — помериться силами с действующим чемпионом Джоном Джонсом. Почему руководству лиги стоит поступить иначе и свести британца с первым номером дивизиона Сергеем Павловичем — в материале RT.

В последние годы у UFC появилась традиция: дважды в год крупнейший MMA-промоушен проводит турнир в столице Великобритании, и минимум один из них возглавляет местная звезда — Том Аспинэлл. Не стало исключением и прошедшее шоу, запомнившееся ярким возвращением английского тяжеловеса после тяжёлой травмы колена. В главном поединке вечера тот за 73 секунды нокаутировал Марчина Тыбуру и заявил о претензиях на титул. И это при живом первом номере дивизиона — Сергее Павловиче, идущем на серии из шести досрочных побед в первом раунде.

Конечно, винить Аспинэлла за излишнее проявление эмоций не стоит. Всё же с его последнего выхода в октагон прошёл год, что сделало его успех ещё более сладким и опьяняющим. Восстановиться после крайне неприятного повреждения и на глазах соотечественников уложить на канвас бывшего чемпиона M-1 Global — весомый результат, по достижении которого так и хочется поставить перед собой ещё более высокие цели. Что и сделал Том. По окончании схватки он заявил о намерении сразиться с триумфатором грядущего противостояния между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком, а затем помериться силами с действующим обладателем трофея — Джоном Джонсом.

Несмотря на яркое выступление англичанина, некоторые скептически восприняли его заявления. Тот же Джонс скорее с иронией отреагировал на слова Аспинэлла, а бывший временный чемпион UFC Ган призвал потенциального визави «быть поосторожнее с желаниями». Но больше здесь удивляет не стремление самого Тома в кратчайшие сроки добраться до статуса претендента — об этом мечтают абсолютно все его коллеги по смешанным единоборствам. А тот факт, что сделать это он планирует, не встречаясь с действующим лидером рейтинга.

Да, впоследствии Аспинэлл исправился и на пресс-конференции упомянул Павловича. Он сказал, что готов подраться с россиянином, но также напомнил о двух попытках организовать им схватку, завершившихся неудачей по вине визави. Однако не стал называть это проявлением страха или нежелания биться с ним.

Безусловно, у большинства бойцов тяжёлого дивизиона есть множество причин опасаться сражения с англичанином. Он обладает внушительными даже для данной категории габаритами (при росте в 196 см весит около 117 кг), но при этом двигается как средневес и очень хорош как в стойке, так и в партере. Помимо Тыбуры, его мощь на себе успели прочувствовать и оказавшийся в нокауте спустя 45 секунд после стартового гонга Джейк Коллье, и тот же Спивак. В середине первого раунда молдаванин неудачно вышел из клинча и получил локтем в голову, после чего рухнул и попал под град ударов.

Что касается борцовских навыков, то здесь в числе пострадавших значатся тот же Андрей Орловский, попавшийся на удушающий приём сзади, а также Александр Волков. В марте 2022-го тот делил клетку с Аспинэллом, но не продержался и пяти минут. Том дважды играючи уложил его на настил, а второй перевод завершил армлоком. Россиянин не смог терпеть боль и постучал.

Добавляет вистов Аспинэллу и тот факт, что за время пребывания в UFC он ещё не потерпел ни одного полноценного поражения. Да, технически оно было зафиксировано по итогам схватки с Кёртисом Блэйдсом — тогда продолжать драться ему помешала травма колена, полученная при исполнении лоу-кика. Но то был несчастный случай, не сказавшийся на отношении к нему как со стороны болельщиков, так и лиги. Ведь даже после этого ему было доверено закрывать программу шоу в Лондоне. Да и позиций в рейтинге он не потерял. Если до ухода Фрэнсиса Нганну из чемпионата он занимал шестую строчку, то после переместился на пятую.

Таким образом, Аспинэлла действительно можно назвать одним из самых ярких бойцов своего веса. Но после завершения UFC Fight Night 224 складывается мнение, что его начинают немного переоценивать. По словам первого в истории чемпиона промоушена из Великобритании Майкла Биспинга, его соотечественник — величайший талант и «самая большая угроза для Джонса в данный момент». А отсутствие боя с британцем в послужном списке американца может сказаться на его наследии. В этом случае якобы не утихнут разговоры о том, как именно могла сложиться его битва с Томом.

И несмотря на заслуги Аспинэлла, подобные заявления звучат странно, если не сказать большего. Всё же Джонс — чемпион UFC в двух дивизионах и рекордсмен по числу побед в титульных поединках, входящий в число главных претендентов на звание величайшего бойца в истории смешанных единоборств. За свою карьеру он брал верх над такими легендами, как Дэниел Кормье, Александр Густафссон, Витор Белфорт и многими другими. И успех в противостоянии с Томом вряд ли серьёзно отразится на его реноме.

Понятно, что таким образом Биспинг пытается создать дополнительный ажиотаж вокруг соотечественника и обеспечить ему кратчайший путь к трофею. Возможно, это же пытается сделать и сам Аспинэлл, говорящий о желании подраться именно с победителем боя между недавно продемонстрировавшим огромные пробелы в борьбе Ганом и Спиваком, которого ранее он уже нокаутировал. Таким образом, он надеется выбить поединок с более удобным для себя оппонентом и получить право сразиться за пояс, минуя дуэль с Павловичем.

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А ведь именно её проведение сейчас кажется наиболее логичным. Оба спортсмена находятся в отличной форме и доминируют в дивизионе, а также не имеют планов на ближайшее будущее. Да, по словам менеджера Ризвана Магомедова, Павлович заявлен запасным на битву между Джонсом и Стипе Миочичем и будет готов заменить одного из противников в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, но это не должно помешать их встрече с Аспинэллом. Дуэль между легендами запланирована на середину ноября, а к этому моменту Том не успеет помериться силами с кем-то из пары Ган — Спивак. Француз и молдаванин подерутся в начале сентября и вряд ли будут готовы вернуться в клетку до начала зимы.

В то же время для организации схватки между Павловичем и Аспинэллом в недалёком будущем есть все условия. Англичанин не затратил много сил в дуэли с Тыбурой и в ноябре может вновь войти в клетку. А россиянин в этот период будет пребывать в боевой готовности. Ради потенциального выхода на замену ему придётся провести полноценный тренировочный лагерь. И наверняка будет крайне обидно, если несколько месяцев напряжённой работы не завершатся выступлением на турнире. Следовательно, не будут оплачены.

В связи с этим UFC мог бы убить сразу нескольких зайцев, устроив Павловичу и Аспинэллу битву в конце ноября. Если один из пары Джонс — Миочич всё же получит травму, то Сергей будет готов заявиться на шоу в Нью-Йорке. В противном случае россиянин и англичанин закатят яркое сражение, по итогам которого можно будет поставить точку в споре за звание главного таланта категории и соискателя трофея. Ведь более интересных кандидатов на эту роль сейчас не найти.