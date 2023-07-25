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Менеджер Емельяненко объяснил, почему Александр продолжает проводить бои

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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал, почему его клиент продолжает проводить бои.
Менеджер Емельяненко объяснил, почему Александр продолжает проводить бои
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это один из самых сложных моментов для Александра, так как он дерётся много лет. Но раньше он выступал на очень высоком уровне, например в Pride, и противостоял там по-настоящему сильным соперникам. И сейчас удивить его чем-то с точки зрения спортивной составляющей сложно. Всё-таки на пятом десятке желание драться отсутствует чисто физически. Неслучайно Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру в 31. Емельяненко на десять лет старше. Безусловно, в данном случае деньги играют немаловажную роль, поскольку это его хлеб. Поэтому у меня давно есть желание сделать его больше медийным персонажем, чтобы он не зарабатывал исключительно поединками. Но тут необходимо не только моё желание, но и Саши», — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее Бурчак оценил проведение реванша между спортсменом и восьмикратным чемпионом России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым. 

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