Менеджер Емельяненко объяснил, почему Александр продолжает проводить бои

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал, почему его клиент продолжает проводить бои.

«Это один из самых сложных моментов для Александра, так как он дерётся много лет. Но раньше он выступал на очень высоком уровне, например в Pride, и противостоял там по-настоящему сильным соперникам. И сейчас удивить его чем-то с точки зрения спортивной составляющей сложно. Всё-таки на пятом десятке желание драться отсутствует чисто физически. Неслучайно Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру в 31. Емельяненко на десять лет старше. Безусловно, в данном случае деньги играют немаловажную роль, поскольку это его хлеб. Поэтому у меня давно есть желание сделать его больше медийным персонажем, чтобы он не зарабатывал исключительно поединками. Но тут необходимо не только моё желание, но и Саши», — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее Бурчак оценил проведение реванша между спортсменом и восьмикратным чемпионом России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым.