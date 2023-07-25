«Не пьёт и полон амбиций»: Бурчак — о реабилитации Емельяненко, перспективах Олейника и реваншах с Кокляевым и Дациком

Александр Емельяненко в настоящий момент не употребляет алкоголь и находится в хорошей физической форме. Об этом заявил его менеджер Никита Бурчак. По его словам, боец проходит лечение в реабилитационном центре в Ингушетии и регулярно тренируется, несмотря на травму плеча. Он объяснил, почему вероятность повторного поединка клиента с Михаилом Кокляевым выше, чем с Вячеславом Дациком, а также высказался о перспективах Алексея Олейника после сокрушительного нокаута от Оли Томпсона.

— Как проходит тренировочный сбор Александра Емельяненко в Ингушетии?

— Отлично. Я имел возможность лично убедиться в этом. Саша не только хорошо физически себя чувствует, но и находится в замечательном расположении духа. В настоящий момент он тренируется каждый день, по-моему, даже без выходных. Но занятия тормозит его правое плечо, которое он травмировал перед противостоянием с Иваном Ершовым.

— Участвует ли в организации сбора Владимир Хрюнов?

— Да. Как раз вместе с ним мы и принимали решение об отправке Александра в Ингушетию. Владимир Викторович действительно является одним из непосредственных организаторов.

— В каком физическом состоянии на данный момент находится Александр?

— Если мы говорим не о простом человеке, а о профессиональном бойце, Емельяненко набрал хорошие кондиции. Единственное, как уже говорилось, его беспокоит правое плечо и, соответственно, он не имеет возможности пока работать данной рукой. Идёт процесс восстановления. Думаю, он займёт ещё месяц-полтора.

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— Насколько серьёзные тренировки он проводит?

— Понятно, что есть определённые ограничения. Например, Александр почти не участвует в спаррингах, разве что иногда пытается помериться силами с кем-нибудь в лёгкой манере. То есть в настоящий момент речь идёт скорее о восстановлении. Поверьте, Емельяненко не теряет времени зря и очень много работает по груше левой рукой. Также он постоянно передвигается, приседает с достаточно тяжёлыми людьми на плечах, качает пресс. Я бы назвал происходящее бойцовским ОФП. Но это связано исключительно с повреждением, а не с плохим состоянием. Но полноценные тренировки пока и не требуются, поскольку никаких конкретных поединков не запланировано.

— Как же он вышел на бой с Иваном Ершовым с травмой плеча?

— Скажем так, тогда проблема только начинала давать о себе знать. Повреждение находилось в начальной фазе. Он пожаловался на боли в руке буквально за день до выхода в октагон. Увы, во время боя он усугубил травму, и теперь уже Александру требуется интенсивная терапия. Поэтому сейчас главная задача у нас — вылечить сустав.

— В Ингушетии у Емельяненко нет возможности употреблять алкоголь?

— Абсолютно никакой. Центр, в котором он сейчас находится, является узкопрофильным и нацелен как раз на то, чтобы пациенты не могли выпивать. К счастью, там я не увидел у него потребности в приёме алкоголя. Напротив, он полностью увлечён своей реабилитацией, выздоровлением. Дай бог, чтобы всё так продолжалось и дальше.

— В каком моральном состоянии находится ваш подопечный? Всё-таки отказ от злоупотреблений всегда даётся непросто.

— Я записал интервью с Сашей, а также с представителями центра. Они сказали, что самое сложное в процессе выхода из данного состояния — первые 30—40 дней. Этот срок всегда получается крайне непростым для человека, проходящего реабилитацию. Но в Ингушетии все заверили, что Александр преодолел данный путь достаточно легко. А сейчас с ним вообще нет никаких проблем. Емельяненко верен себе: он не пьёт, полон амбиций и готов драться с кем угодно по любым правилам.

— Когда он в последний раз пил?

— Наверное, после боя с Ершовым. В течение пары дней.

— Некоторые подозревали, что Александр вышел нетрезвым и на противостояние с Евгением.

— Это фантастика. Сложно представить, что такое могло случиться. Емельяненко находился в нормальном состоянии. Ведь вокруг собралось огромное количество людей, как в раздевалке, так и на стадионе. Поверьте, они бы сразу обратили внимание, если бы от спортсмена исходил запах алкоголя. Вспомните хотя бы, сколько там было журналистов. Думаю, никакой жвачкой скрыть опьянение было бы нереально.

— После поединка с Ершовым он сказал, что больше не будет пить, упомянув ссору с женой. Это действительно так? Он дал обещание супруге?

— Я при этом не присутствовал, но, насколько знаю, он действительно сделал это. А вот сдержал ли Саша его или нет, спросите у него самого. Не хотелось бы говорить за человека, поскольку не наблюдал за его беседой с женой.

— Какая у него сейчас мотивация проводить бои, кроме денег? Всё же ему уже 41 год, и уровень оппозиции неуклонно снижается. При этом в последних боях Феникс выглядел не лучшим образом.

— Это один из самых сложных моментов для Александра, так как он дерётся много лет. Но раньше он выступал на очень высоком уровне, например, в Pride, и противостоял там по-настоящему сильным соперникам. И сейчас удивить его чем-то с точки зрения спортивной составляющей сложно. Всё-таки на пятом десятке желание драться отсутствует чисто физически. Неслучайно Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру в 31. Емельяненко на десять лет старше. Безусловно, в данном случае деньги играют немаловажную роль, поскольку это его хлеб. Поэтому у меня давно есть желание сделать его больше медийным персонажем, чтобы он не зарабатывал исключительно поединками. Но тут необходимо не только моё желание, но и Саши. Делаем всё возможное. Например, есть одна идея, связанная с Ингушетией. Как минимум он должен посетить местный турнир по боксу, который состоится в сентябре.

— Врач Лом Али Газгириев заявил, что до осени не позволит Емельяненко выходить в клетку. Это действительно так?

— Он говорил немного о другом. Что если бой назначат раньше, он сделает всё, чтобы он не состоялся. Но, во-первых, у него нет полномочий запрещать Александру что-либо. Во-вторых, решение принимает не только доктор, а все люди, которые сейчас занимаются Емельяненко. И все мы не позволим ему выйти в клетку в определённом физическом и моральном состоянии. Поверьте, ни у кого нет задачи выпускать его неподготовленным.

— Чего конкретно опасается врач?

— Я так понимаю, он боялся, что все желают как можно быстрее назначить Александру бой. Но абсолютно никто этого не хотел. Думаю, Газгириев был неправильно проинформирован.

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— Хрюнов заявил, что в конце года состоится реванш с Михаилом Кокляевым. Принципиальная договорённость достигнута?

— Хорошее противостояние для обоих. Не стану скрывать, мы нацелены на него. Первая их встреча показала просто сумасшедшие рейтинги. Кокляев и Емельяненко — два человека, которые умеют хорошо говорить на пресс-конференциях и грамотно поддевать друг друга за их пределами. Плюс у Михаила было много амбиций на данный поединок, он сильно хотел победить. Но в итоге Александр легко нокаутировал его. Сейчас Кокляев сомневается, поскольку не знает, в какой форме соперник. Но могу сказать, что Саша уже набрал такие кондиции, что способен одной левой рукой составить конкуренцию. Скорее всего, они снова подерутся по правилам бокса. Если Миша не очень хорошо натренировал ударку, то что говорить о борьбе? И конечно, интереснее, когда два здоровых мужика рубятся в стойке, нежели лежат в партере.

— Насколько самому Александру интересна данная встреча, учитывая, что в первой он одержал уверенную победу нокаутом?

— У Емельяненко есть желание доказать оппоненту, что он находится в отличной форме. То есть мотивация не только финансовая, но и спортивная.

— Также ходили слухи о возможном поединке с Оли Томпсоном. Не слишком ли рискованно бросать Емельяненко под британца, нокаутировавшего в первом раунде Алексея Олейника?

— Честно говоря, про Томпсона никто не думал. Да, шли разговоры, но до конца текущего года встреча с англичанином точно не состоится по очевидным причинам. Во-первых, для начала необходимо понять, в каком состоянии будет Александр, а во-вторых, Оли отлично показал себя в поединке против другого моего подопечного.

— Может ли Александр сойтись с кем-то ещё из молодых звёзд поп-ММА вроде Ершова?

— Тут необходимо рассматривать конкретную ситуацию, поскольку мы понимаем, что Александр — в любом случае не юный спортсмен, и кондиции у него уже не те. Выше определённой планки он не прыгнет. Зато встреча с Ершовым создала много информационного шума. А это важнейший фактор раскрутки боя. Реванш с Евгением пока не рассматривается, а в дальнейшем — почему бы и нет? Это хлеб Александра. Он всю жизнь потратил на то, чтобы заработать себе имя, поэтому теперь волен выбирать любых оппонентов, как лёгких, так и сложных, и получать деньги. Всем очевидно, что за пояса крупных организаций Емельяненко сражаться не планирует.

— Зато он несколько раз заявлял о готовности провести реванш с Вячеславом Дациком.

— После поражения в поединке, к которому Александр на самом деле был отлично готов, он сразу попросил реванш. К сожалению, Саша тогда выбрал стратегию «рубиться» с Рыжим Тарзаном с первых мгновений. Увы, любой, кто сделает ставку на такую тактику с Дациком, совершит грубую ошибку. Думаю, их повторная встреча вполне возможна, но при хороших обстоятельствах. Где-нибудь в 2024 году может состояться нечто классное. Если Емельяненко останется в нынешнем режиме, без проблем способен достойно выглядеть на уровне Вячеслава. Но такого накала и интриги, как раньше, уже нет. Периодически они даже переписываются.

— Пару вопросов о других ваших известных клиентах. С кем может встретиться Иван Емельяненко в ближайшее время? Его первый бой являлся не разовой акцией, и теперь он будет регулярно драться?

— Запланировано противостояние с Юрием Рябым. Будем надеяться, 18 августа оно всё-таки состоится. По заверениям самого Ивана, он планирует продолжать карьеру. Предложений для Емельяненко-младшего достаточно, и решать только ему. Всё зависит исключительно от его желания и подготовки.

— Собирается ли продолжать карьеру Олейник после жёсткого нокаута от Томпсона? Сам он говорил, что не получил серьёзных травм, но всё же ему уже 46.

— Объективно, люди на спаррингах страдают жёстче, чем в октагоне. Просто данный нокаут попал в кадр и оказался снят под разными ракурсами в замедленной съёмке. Поэтому у многих возникло ощущение, что спортсмен получил жесточайшее сотрясение и больше не вернётся. Для них самих в подобном нет ничего сверхъестественного. Люди в ММА регулярно получают по голове, хотя и не падают в нокауты.

Думаю, дядя Лёша просто оказался готов не на 100%. Плюс злую шутку сыграли вопросы с партером, так как соперников поднимали оттуда. А все мы знаем, сильная сторона Олейника — борьба, не зря он носит кличку Удав. Так что это просто неудачное стечение обстоятельств. Он никогда не унывал и выходил из куда более сложных ситуаций. Заканчивать Алексей не собирается, ведь у него подписан контракт на пять поединков по боксу.