Монсон рассказал, что Емельяненко не станет его соперником в прощальном бою

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказался о прощальном поединке.

«Последний бой у меня будет в конце августа в Уфе. Но не против Емельяненко. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать на нём деньги. Они не заботились о нём как о человеке», — цитирует Монсона «Матч ТВ».

Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Джефф провёл поединок с Артуром Варданяном, который продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее Монсон оценил гипотетический переход бывшего нападающего ПСЖ Лионеля Месси в Российскую премьер-лигу.