«Александр находится под присмотром врачей»: проведению боя Емельяненко — Ершов ничто не угрожает

Проведению боя между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым ничто не угрожает. Об этом в интервью RT рассказал менеджер бывшего чемпиона ProFC Никита Бурчак. По его словам, в настоящий момент клиент находится под наблюдением медиков. В свою очередь соперник признался, что будет стараться уклоняться от избиения Феникса, если тот не сможет составить достойную конкуренцию. А промоутер Владимир Хрюнов заверил, что во время спаррингов и тренировок со спортсменом всё было в порядке, и консилиум врачей допустил его до противостояния.

Спортивные успехи Александра Емельяненко давно остались в прошлом, и каждый новый поединок только приближает его к завершению карьеры. Например, в прошлом году он сокрушительным нокаутом проиграл Вячеславу Дацику и неожиданно уступил Вячеславу Коваленко.

В 2023-м ему предстоит встретиться с очередным блогером Иваном Ершовым, но, кажется, поражению от него уже никто не удивится. К сожалению, в текущем году ветеран чаще попадал в скандалы, чем тренировался, и стало очевидно, вновь вернулся к употреблению алкоголя. А обязательные мероприятия в преддверие нового противостояния подтвердили, что Феникс действительно далёк от лучшей формы.

Например, на пресс-конференцию он вышел нетвёрдой походкой и прикладывал усилия, чтобы просто сохранить равновесие. Лицо его заметно опухло, а на вопросы журналистов он отвечал односложно. Ещё более гнетущее впечатление оставила работа на лапах в рамках открытой тренировки. Здесь каждое движение также давалось Фениксу с трудом, а после серии ударов он ощутимо задышал.

В своём нынешнем состоянии Александр, некогда считавшийся одним из самых опасных тяжеловесов планеты, не вызывает страха даже у любителя, строящего карьеру в поп-ММА. Например, работу соперника на лапах Ершов сравнил с собственной отработкой на скорость в пятом-шестом раундах.

«Очень надеюсь, что он просто прячет или копит свою форму. Хочу увидеть на ринге Александра Емельяненко, а не то, что от него осталось. Если судить по тому, что было на пресс-конференции, с таким человеком я не хочу драться, так как боюсь за его здоровье и психику людей. Это уже не спортсмен, а уже фрик, но выходит в спортивной лиге», — приводит слова Ершова «РБ-Спорт».

Более того, в случае если оппонент всё же будет находиться не в надлежащем состоянии, Евгений пообещал просто убегать от него, выбрасывая только те удары, которые не нанесут ему урона.

«Хочу выйти и подраться, я готовился на Александра Емельяненко. Если врач скажет нет — то нет, если допустит, будем драться. Переступая ринг, человек становится моим противником, а противников жалеть нельзя. Уступить могу, только если сам начну бегать или сам пойду на его удар. С такой скоростью кого он может победить, кроме самого себя?» — добавил Ершов.

Сам Феникс подчеркнул, что усиленно работал перед первым с декабря прошлого года боем и даже расписал журналистам свой стандартный график.

«Я постоянно готовлюсь, бью мешок, работаю в парах, борюсь, делаю всё, что делает боец в спортзале, провожу ОФП-работу, бегаю кроссы. Периодически у себя в социальных сетях выкладываю тренировочный процесс, чем занимаюсь сегодня», — рассказал спортсмен на пресс-конференции.

Главное на сегодняшний день — запланированный в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» поединок состоится. В этом RT заверил менеджер Феникса Никита Бурчак. По его мнению, к клиенту приковано излишнее внимание СМИ, которые и раскрутили данную тему.

«Угрозы срыва боя нет. Просто слухов вокруг Александра всегда ходит много, что бы он делал или не делал. Не перестаю удивляться такому вниманию людей к нему. Это хорошо, как для медийной персоны, но плохо для личной жизни», — объяснил Бурчак.

Вместе с тем он подтвердил, что перед встречей с Дациком в сентябре 2022-го Емельяненко пребывал в лучшей форме, но и уровень соперника тогда был на порядок выше.

«Александр сейчас находится под постоянным присмотром врачей. Это одна из моих основных задач уже на протяжении как двух лет», — добавил менеджер.

Однако, к сожалению, проблемы ветерана, по словам Бурчака, объясняются неурядицами в личной жизни, конкретизировать которые он не стал.

«Именно это на него влияет больше всего. Бой с Ершовым то, что помогает отвлечься от данных проблем. Именно этим обусловлено апатичное отношение Александра к медиа и журналистам. Слишком много внимания, одинаковых вопросов и камер, снимающих любое движение Александра», — посетовал менеджер.

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А вот Владимир Хрюнов, отвечающий за организацию поединков в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Он считает, что никаких проблем со здоровьем у спортсмена нет. Промоутер даже сравнил его с легендарным хоккеистом Валерием Харламовым, который за несколько дней до матча мог чувствовать себя не лучшим образом, но затем делал результат на льду.

«На тренировках и спаррингах всё было в порядке. Просто человек устал и обижен на псевдовнимание к его персоне. Все эти дни журналисты звонят с условным вопросом: «А живой ли Саша?». Всё с ним хорошо, недавно состоялся консилиум врачей, которые допустили его до поединка. А насколько он конкурентоспособен, можете убедиться сами. На взвешивании накануне боя он должен быть уже бодрее», — пообещал Хрюнов.

При этом ранее он отметил, что несмотря на допуск от комиссии врачей, доктор, который вёл его подготовку, поставил данное решение под сомнение.

Пока складывается впечатление, что самое главное в этой ситуации — получить гонорар за бой и заработать, а о здоровье Емельяненко, который выглядит намного хуже, чем в прошлом году, думают в последнюю очередь, в том числе и сам Александр. Но второе поражение подряд от блогера-любителя способно не только окончательно завершить его спортивный путь, но и нанести существенный урон.